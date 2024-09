Municipio de Colón anuncia sanciones para hospedajes clandestinos

La Alcaldía del distrito de Colón anunció que todos aquellos propietarios de residencias, propiedades horizontales (PH), y otros recintos que se dediquen al hospedaje clandestino serán sancionados con multas de hasta 5 mil balboas.

Dicha medida responde a que en los últimos años, el hospedaje ilegal se ha incrementado en la región, afectando en un 40% a los comerciantes que se dedican a la actividad hotelera y a la recaudación del municipio, pues está provocando una reducción en los ingresos de la Alcaldía en concepto de impuestos.

En este sentido, el Decreto No. 004 prohíbe la utilización de aquellas edificaciones que no cuenten con los respectivos permisos emitidos por la Autoridad de Turismo de Panamá y del Municipio de Colón, para realizar este tipo de actividad.

Las sanciones para quienes incumplan esta disposición van desde los 1,000 hasta los 5,000 dólares, y en caso de reincidencia el monto se duplicará.

El decreto también establece que de encontrarse a huéspedes o turistas al momento de los allanamientos ejecutados por los jueces de paz al inmueble se le citará al propietario para una comparecencia ante las autoridades correspondientes.

Las autoridades municipales indican que las denuncias o quejas podrán ser interpuestas directamente en la Alcaldía de Colón o por cualquier vía, incluyendo los medios tecnológicos disponibles.

De acuerdo a cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, de enero a junio de 2024 las llegadas de visitantes internacionales aumentó un 8.7 % durante el mismo período del año 2023.

Se estima que el porcentaje de ocupación se sitúa alrededor de un 51.8 %, para el periodo de enero a junio 2024.

Mientras que, la llegada a puertos de cruceros, entre los que destaca la provincia de Colón, fue de 70,205 personas solo durante el mes de enero del año 2024.

No obstante, estos ingresos no son percibidos por las autoridades colonenses debido a la práctica ilegal de hospedaje que impera en la provincia, por lo tanto, se impusieron las nuevas medidas que derogan el decreto No. 21 del 7 de agosto del 2019.

