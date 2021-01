Otro periodista chiricano denuncia que su nombre es utilizado para estafar a personas

Siguen sumándose nombres a la lista de periodistas cuyas identidades son utilizadas por delincuentes, para estafar a empresarios y personas reconocidas en la provincia de Chiriquí.

En menos de ocho días son dos los periodistas chiricanos cuyos nombres son utilizados para pedir dinero, aduciendo que mantienen problemas financieros y que se les ha presentado una urgencia.

En este nuevo caso, el periodista José Vázquez, corresponsal del Grupo Epasa en la provincia de Chiriquí, denunció a través de sus redes sociales, que sujetos inescrupulosos están utilizando su identidad solicitando apoyo a conocidos de la provincia.

El comunicador social indicó que estas personas contactan a sus víctimas a través del teléfono y se hacen pasar por él, señalando que necesita el préstamo de dinero, ya que tiene una urgencia con su madre, pidiendo que la suma indicada se haga a través de cuentas bancarias vía ACH, lo que es totalmente falso.

Vázquez, indicó que se percató de lo sucedido ya que conocidos le han manifestado que fueron contactados presuntamente por él, solicitando dinero, pero que les pareció muy extraño, ya que el número desde donde hacen las llamadas y mensajes es diferente.

En días pasados, la periodista Ludiela Araúz también fue víctima de una situación similar, por lo que acudió a la sede del Ministerio Público en David, a interponer una denuncia por el presunto delito de usurpación de identidad por una persona, para solicitar dinero a empresarios en la provincia de Chiriquí.

La periodista, quien fue presentadora de TV, labora en una emisora en Chiriquí y en la Alcaldía de David, señaló que alguien tomó una foto suya de las redes sociales y usándola con otro número, se ha dedicado a pedir dinero a las personas haciéndose pasar por ella, señalando que tiene problema con su banca en linea y que le depositen dinero en una cuenta particular.

"No se dejen engañar y no depositen ningún dinero porque no estoy pidiendo dinero y tampoco estoy llamando a ninguna persona como lo están haciendo para hacerse pasar por mi", dijo Araúz, ante la sede del Ministerio Publico en David.

Los gremios periodísticos en la provincia de Chiriquí se pronunciaron señalando que este tipo de delitos debe ser investigado y castigar a quien se dedica a usurpar la identidad de otra persona para cometer delito en especial si se trata de un periodista.

Las autoridades en la provincia de Chiriquí, han solicitado a los comunicadores que sean víctimas de estos delincuentes interponer las denuncias correspondientes.