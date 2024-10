Peregrinos vuelven a hacer su penitencia ante el Cristo Negro

Miles de peregrinos vuelven un año más a hacer su penitencia de rodillas ante el Cristo Negro, conocido como 'El Nazareno de Portobelo', un pequeño pueblo pesquero ubicado en el Caribe de Panamá que todos los 21 de octubre es protagonista de una de las tradiciones más peculiares de ese país.



Los feligreses llegan a esa pequeña iglesia de Portobelo tras caminar decenas de kilómetros o, como el caso de 'Chelo', recorren por más de 24 horas el país en horizontal, del Pacífico al Caribe, bajo el húmedo calor tropical panameño.



"Gracias a Dios todo bien, todo lo que se le ha pedido, (él está) ahí, al cañón", dice a EFE 'Chelo', un peregrino de 57 años con gran bagaje en esa tradición católica.



Desde que fuera un preadolescente, camina cada año más de 100 kilómetros a través del histórico Puente de las Américas, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá - dando también la bienvenida a la capital panameña- hasta la iglesia de Portobelo.



El paso de los años, admite, dificulta la travesía.



Esa tradición deja una impactante imagen: a las puertas, los devotos se arrastran, gatean y deslizan por el suelo descalzos al grito de "Por el negro", para que esa imagen milagrera perdone sus pecados. Algunos de ellos lo hacen mientras la cera de una vela gotea sobre su espalda cubriéndola de un duro manto morado, el color del Cristo.



Los poderes milagrosos asignados al 'Cristo Negro de Portobelo' son un aliento de ánimo para los panameños. Muchos aseguran que su divinidad los ha curado una enfermedad irremediable, los ha "guiado" el camino o, incluso, los ha salvado de la muerte.



"En el año 1976 tuve un accidente grande. Quedé convaleciente. Mis hijos y esposo murieron. Ahí le prometí al santo que si me levantaba de la cama vendría a su pueblo. Y así fue, a los siete meses me levanté. Desde entonces vengo", asegura a EFE Claudia Parra, de 75 años.



Portobelo está abarrotado este lunes por la masiva procesión en honor a ese Cristo. De fondo en la avenida principal suena 'El Nazareno', del cantautor boricua Ismael Rivera.



'Maelo' era un gran devoto del Cristo Negro pues no solo le dedicó esa popular canción, sino que cada año visitaba Portobelo por las festividades del santo.



Y es que el 'Cristo Negro de Portobelo' también es conocido por ser el patrón de los salseros latinoamericanos. Según varios reportes de medios locales, Celia Cruz, Pete 'El Conde' Rodríguez, Cheo Feliciano y Gilberto Santa Rosa han expresado su devoción por el Cristo Negro.



Desde 1658, todos los 21 de octubre el caribeño Portobelo celebra una multitudinaria procesión y misa en honor al Cristo Negro.



Hay diversas teorías sobre el origen de ese santo en Panamá: Los historiadores alegan que la imagen esculpida en madera negra con una túnica morada fue rescatada de las aguas del Caribe por un indígena en vísperas de que se desatara una epidemia de viruela, que cesó cuando el pueblo le rogó protección, el 21 de octubre de 1658.



Otra versión de la fiesta es que la imagen llegó a Portobelo a bordo de un galeón español con el objetivo de ser trasladada a Perú o Colombia, pero las violentas ráfagas de viento y lluvia provocaron que los marineros desistieran de zarpar y optaran por dejarla allí.