La reciente implementación de un cobro para ingresar a las áreas protegidas, incluyendo la Isla Iguana ubicada en Pedasí, provincia de Los Santos, generó inquietud entre lancheros, promotores de turismo y otros actores del sector.

La medida, que establece pagos exclusivamente a través de transferencia bancaria, ha ocasionado complicaciones logísticas que afectan tanto a turistas como a los operadores locales, provocando cancelación de viajes con visitantes a la isla.

Así lo dio a conocer José Herrera, un lanchero con más de 30 años de experiencia en el transporte de visitantes hacia Isla Iguana, quien manifestó su preocupación por esta situación, sobre todo debido a que no existen todavía las condiciones para que se realice este cobro, al cual aseguró, no se oponen.

“El cobro se hace solo por transferencia bancaria, pero en El Arenal, donde se embarcan los turistas, no hay ni siquiera señal de celular. Si el visitante no tiene el pago hecho, simplemente no puede viajar. Hemos perdido más de 10 visitantes en un solo día por esta razón”, comentó Herrera.

El lanchero también destacó que, como asociación de pescadores, se han reunido con las autoridades ambientales y turísticas para expresar sus inquietudes, a quienes han explicado que no se oponen al cobro, siempre que el mismo vaya de la mano de los ajustes y se brinden facilidades al visitante.

“En la Isla Iguana ni siquiera hay un baño decente. Las autoridades nos han prometido mejoras de señal y la instalación de sanitarios, pero esto debe resolverse pronto”, agregó.

Guadalupe Vergara, directora del Ministerio de Ambiente en Los Santos, explicó que el cobro busca mejorar la infraestructura de las áreas protegidas, cobro que se hará a través de un sistema que permite el registro del visitante y la emisión de un boleto tras el pago.

Las tarifas son de cuatro balboas para nacionales, dos para niños, y 10 balboas para extranjeros. Estos fondos se destinan a mejorar las condiciones de parques, islas y otras áreas protegidas, detalló la directora regional.