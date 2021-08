Rechazan presiones de Costa Rica contra Panamá para abrir nuevamente plantas de productos agropecuarios

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Chiriquí, informó este sábado que se une a la Asociación de Productores de Ganado de Leche de Panamá (Aprogalpa) para rechazar las presiones que está realizando el Gobierno de Costa Rica al Gobierno de Panamá en instancias internacionales, con la finalidad de abrir nuevamente plantas de productos agropecuarios (de leche y cárnicos), cuyos permisos de exportación vencieron.

El presidente de Anagan, capítulo de Chiriquí, Gilberto Álvarez, dijo que la medida de Panamá de no permitir la entrada de productos del vecino país, se originó debido al relajamiento en los requisitos y normas por parte de las empresas que tenían que cumplir con los permisos de exportación.

Mediante un comunicado, Álvarez agregó que este tipo de acciones ponen en riesgo el sistema zoosanitario de Panamá y la soberanía alimentaria, además de crear un desbalance comercial insostenible con Costa Rica.



El dirigente de los ganaderos instó al Gobierno Nacional a mantener las medidas que exijan los importadores.

De igual manera se deben cumplir con todos los requisitos de exportación y solo traer productos cuando la demanda exceda la producción nacional y nunca en la época de cosecha, y por lo menos con los mismos estándares de producción que se le exige al productor nacional.



Los ganaderos chiricanos le hacen un llamado a las autoridades costarricenses para que continúen conversando para lograr un balance comercial más justo y con el que se mantenga el cumplimiento de las medidas zoosanitarias de cada país, sin perjudicar a los hombres que trabajan en el campo.



Recientemente, la Aprogalpa calificó la suspensión de Costa Rica a los lácteos de cuatro empresas panameñas como una guerra comercial no arancelaria, que perjudica la actividad ganadera.



“Evidentemente es una guerra comercial, no arancelaria, que perjudica directamente a todos los productores de ganado de leche, y esta actitud nos debe dejar claro que no debemos importar lácteos de países que tienen un estatus sanitario inferior al nuestro”, afirmó el presidente de la Aprogalpa, Carlos Franceschi.

Agregó que los productores de ganado de leche esperan que el Estado panameño, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Ministerio de Salud (Minsa) puedan resolver favorablemente la situación actual con el vecino país de Costa Rica.



Costa Rica bloqueó el ingreso de productos lácteos panameños, luego que Panamá no les renovara los permisos sanitarios a 26 plantas industriales costarricenses el año pasado.



Las autoridades de Costa Rica ahora le exigen a Panamá mejoras en el plan de detección de residuos, para renovar los permisos de ingreso a suelo tico de los productos lácteos de cuatro plantas panameñas.

