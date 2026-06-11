San Carlos pagará casi $65 mil por disponer de sus desechos en La Chorrera

A falta de un relleno sanitario dentro del distrito, el Municipio de San Carlos deberá desembolsar $64,997.24 por la disposición final de desechos no peligrosos en el Parque Tecnológico Ambiental El Diamante, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Este relleno sanitario es administrado por la empresa Veolia Panamá, la misma que presta el servicio de recolección de basura en el distrito de La Chorrera.

Mediante el Acuerdo Municipal número 14 del 3 de junio, el Consejo Municipal autorizó al alcalde Antonio Pope Bernal para que suscriba la orden de compra para la disposición final de desechos en el relleno sanitario El Diamante.

Según datos del Municipio de San Carlos, en el último año el tonelaje de desechos no peligrosos aumentó a 3,143. El monto a pagar por tonelada será de $20.68.

El municipio de San Carlos presta el servicio de recolección de basura en centros escolares, comercios y residencias de los nueve corregimientos.

El mes pasado, la administración municipal realizó una consulta ciudadana para debatir un eventual aumento en el costo de la tasa de aseo.