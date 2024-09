Toque de queda se extenderá a la provincia de Bocas del Toro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la medida de toque de queda, decretada la semana pasada, se extenderá a la provincia de Bocas del Toro.

Para frenar el aumento de violencia e inseguridad en varios sectores del país, las autoridades decretaron un toque de queda en San Miguelito y Colón.

La medida se extenderá, a partir de la próxima semana, a la provincia de Bocas del Toro debido a los altos índices delincuenciales que registra.

"Hablaré con el gobernador porque el índice de delincuencia en Bocas del Toro es altísimo" recalcó Mulino.

De acuerdo con el mandatario, esta provincia ocupa el primer lugar en materia delincuencial, asesinatos y tráfico de drogas debido a su cercanía fronteriza con Costa Rica.

El Ejecutivo espera recibir, el próximo lunes, un informe del Ministerio de Seguridad sobre los resultados de esta medida en Colón y San Miguelito, por lo que, no se descarta imponer sanciones más rigurosas si los avances no son esperados.

"Si veo que no hay colaboración o no está funcionando como debe, subiré el volumen y vendrán acciones más fuertes", subrayó Mulino, quien señaló que las medidas de seguridad no se limitarán a toques de quedas.

El presidente solicitó a la población entender que dichas medidas se ejecutan por el bien de todos, sobre todo, por las familias, cuyos menores de edad han sido capturados por las pandillas para cometer ilícitos.

"Recojan a los chiquillos, que nada bueno hace un muchacho después de las 9 de la noche por ahí por la calle", afirmó.

Toque de queda

En la provincia de Colón, el decreto establece que la medida será de lunes a jueves en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. Mientras que, de jueves a domingo será de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Por su parte, la Alcaldía de San Miguelito, informó que a partir de ayer, miércoles 4, quedo reglamentado el nuevo horario de circulación de los menores de edad con ciertas excepciones para aquellos que asistan a clases en la jornada nocturna.

El horario del toque de queda en el distrito es de domingo a jueves: desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. De viernes a sábado, desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Dicho decreto señala que a los responsables de menores que sean retenidos en lugares prohibidos como bares, discotecas, fiestas clandestinas, entre otros, serán sancionados con una multa de $50.00 dólares.