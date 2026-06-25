Platillos turcos que conquistan paladares

Cuando viajas a Turquía y la hora de sentarse a la mesa llega, prepárate para disfrutar de un cóctel de sabores. Los platillos incluyen desde su cocina más tradicional a otros más modernos y aderezos únicos, con los que un buen té negro te acompañará al inicio o al final.

El yogur también es otro ingrediente que no puede faltar, ya sea empezando el día o cuando cae la tarde. La cocina turca es muy saludable, por lo que no debes preocuparte en exceso por que tu estómago te juegue una mala pasada.

Y entrando en los platillos, estos van desde filete de róbalo a la parrilla a chuletas de cordero con tres pimientos. En caso de que no hayas probado antes el cordero, no hay mejor lugar para hacerlo que Turquía. El pulpo que preparan por esas latitudes también figura entre los mejores.

Si quieres adentrarte en algo más local, el Beyti constituye una buena opción. Se trata de carne picada de ternera o cordero sazonada, asada a la parrilla en un pincho, envuelta en un pan plano fino llamado lavash y cortada en rodajas. Se sirve con una salsa de tomate caliente y acompañado de yogur natural.

El Lahmacun tampoco se queda atrás. Se asemeja a la pizza, aunque es mucho más. Es un pan plano y delgado cubierto con una capa de carne picada sazonada, vegetales y especias. Por su puesto que tampoco puede faltar el tradicional kebab con tu relleno favorito.

Las ensaladas de lechuga tierna, pepino, tomate o las berenjenas con cubierta tostada no pueden faltarán en la mesa y serán un complemento mientras llega el plato principal. Otro aperitivo al que no podrás resistirte es el dolma, esos suculentos rollitos de hojas de parra rellenas.

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horas toma un vuelo directo de Panamá hacia Estambul, ciudad icónica de Turquía. 2

continentes une Turquía, gracias a su privilegiada ubicación geográfica.

Con respecto a los postres, es casi obligatorio probar el afamado Baklava, aunque tienes otras opciones como el Kadaif o el Revani, un pastel de sémola húmedo y esponjoso empapado en almíbar dulce.

Un dato para que apuntes si quieres endulzar el paladar de los que te esperan en casa es ir por una caja de delicias turcas (lokum) a Hafiz Mustafa, una de las confiterías y pastelerías más famosas, tradicionales e históricas de Estambul fundada originalmente en 1864.

Por otra parte, no debes dejar de beber un buen té negro, café turco, agua de rosas o el refrescante Ayran (yogur con sal). Y tampoco regreses de Estambul sin comerte un helado callejero o un Simit.

Aunque si de panes se trata, desde que comienzas tu viaje puedes disfrutar del pan más antiguo del mundo, elaborado con trigo Einkorn y Emmer, considerados los tipos más ancestrales de Anatolia y ofrecido por Turkish Airlines.

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Cada viaje es una experiencia en la que el paladar descubre una combinación de nuevos sabores. Y frente a este escenario la redactora confiesa que de ahora en adelante se apropiará de un dip que conquistó su paladar y corazón: el Havuç Tarator.