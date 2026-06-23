Alcalde de la ciudad capital destaca en ranking

Mayer Mizrachi destaca en el ranking de alcaldes capitalinos mejor valorados de Latinoamérica con un 52.5% de imagen positiva y un 41.4% de rechazo, tras mejorar 2.1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando registró un 50.4% de apoyo, según un estudio divulgado por la consultora CB Global Data.

El alcade de la ciudad de Panamá ocupa el segundo lugar del listado, superado únicamente por su homóloga de Santo Domingo, Carolina Mejía con una imagen positiva del 58.9%.

Completa el podio la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, con un 51,8 % de aprobación y un 45,5 % de imagen negativa. No obstante, la mandataria capitalina registró la mayor caída mensual del ranking al descender 5,5 puntos frente al 57,3 % de mayo.

Le siguen Mario Durán, de San Salvador, con un 49,3 % de imagen positiva y un 44,7 % de negativa, frente al 47,9 % del mes anterior; Jorge Macri, de Buenos Aires, con un 46,1 % de aprobación y un 49,4 % de rechazo, tres décimas más que en mayo; y Renzo Reggiardo, de Lima, con un 45 % de apoyo y un 45,5 % de imagen negativa, frente al 43,9 % previo.

En el séptimo lugar se ubica Carlos Fernando Galán, de Bogotá, con un 44,3 % de valoración positiva y un 52,6 % de negativa, por debajo del 45,2 % de mayo.

Después aparecen Reyna Rueda, de Managua, con un 43,6 % de aprobación y un 52,2 % de rechazo, frente al 45,1 % anterior; Pabel Muñoz, de Quito, con un 39,5 % de apoyo y un 57,1 % de imagen negativa, frente al 41,6 % de mayo; y Diego Miranda, de San José, con un 39,3 % de positiva y un 55,6 % de negativa, por encima del 37,8 % del mes anterior.

Más abajo figuran Mario Desbordes, de Santiago de Chile, con un 37,7 % de aprobación y un 59,2 % de rechazo, frente al 36,9 % de mayo; Mario Bergara, de Montevideo, con un 36,6 % de imagen positiva y un 60,4 % de negativa.'

52.5%

imagen positiva de Mayer Mizrachi. 41.4%

porcentaje de rechazo a la gestión de Mizrachi como alcalde de la ciudad capital, según la consultora CB Global Data.

El sondeo de CB Global Data se realizó entre el 15 y el 19 de junio en 18 capitales latinoamericanas, con 18,221 encuestados.