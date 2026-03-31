Alcaldía anuncia cierre de los mercados por jornada de limpieza

El 6 de abril el Mercado de Mariscos y el mercado San Felipe Neri estarán cerrados como parte de una jornada de limpieza, informó la Alcaldía de Panamá.

La medida busca permitir trabajos de saneamiento en ambas instalaciones, consideradas puntos clave de abastecimiento en la ciudad capital.

De acuerdo con la información oficial, el Mercado de Mariscos permanecerá parcialmente cerrado durante el desarrollo de las labores, mientras que se prevé su reapertura una vez culminen los trabajos de limpieza.

Las autoridades indicaron que esta acción forma parte del mantenimiento regular de los espacios donde se comercializan productos del mar.

Mientras que en el mercado San Felipe Neri, también se contempla un cierre parcial en el mismo periodo, con el objetivo de realizar labores de aseo y ordenamiento. No obstante, no habrá mayores cambios en la operación más allá de las acciones de limpieza anunciadas.

La jornada se enmarca dentro de las acciones de mantenimiento que buscan garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad en ambos mercados, frecuentados diariamente por cientos de consumidores y comerciantes.