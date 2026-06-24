Alcaldía de Panamá utilizará dispositivos mecánicos para inmovilizar vehículos

La Alcaldía de Panamá pondrá en marcha un nuevo sistema de inmovilización temporal para todos aquellos vehículos que obstruyan de forma indebida las aceras, servidumbres y espacios públicos dentro de la urbe metropolitana. Esta medida regulatoria fue aprobada recientemente mediante acuerdo del Concejo Municipal del distrito de Panamá, apuntando a recuperar los espacios peatonales y restablecer el orden vial.

La estrategia contempla la colocación de dispositivos mecánicos de inmovilización, popularmente conocidos como "botas", directamente en los neumáticos de los automóviles que infrinjan flagrantemente las normativas de estacionamiento vigentes en el sector municipal.

Alcance de las sanciones y espacios regulados

La nueva normativa de ordenamiento urbano tendrá aplicación inmediata sobre los vehículos particulares y comerciales que ocupen de manera ilegal los siguientes espacios:

Aceras peatonales y rampas de acceso.

Áreas verdes, parques y servidumbres públicas.

Vías municipales y espacios destinados de forma exclusiva al uso ciudadano.

Vehículos que permanezcan en condición de abandono o que presenten un deterioro evidente en la vía pública.

De acuerdo con los fundamentos del Concejo Municipal, el objetivo prioritario de este mecanismo es garantizar una movilidad segura y libre de barreras arquitectónicas, con especial énfasis en resguardar la integridad de las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y la población peatonal en general.

Transparencia y fecha de inicio por definir

La administración de la comuna capitalina enfatizó que el proyecto ha sido diseñado bajo estrictos parámetros operativos para ofrecer plenas garantías legales, trazabilidad y transparencia a los usuarios durante todo el proceso que comprende la aplicación de la sanción y el posterior retiro del dispositivo.

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A pesar de contar con el aval y la aprobación formal de la cámara edilicia, las autoridades municipales señalaron que aún se ultiman los detalles logísticos y tecnológicos del programa, por lo que la fecha exacta en la que se iniciará la implementación de la medida en las calles del distrito capitalino se mantiene por definir.