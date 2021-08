Analizan enviar de licencia sin sueldo a funcionarios que no se vacunen contra la covid-19

Una clara advertencia lanzó este viernes el presidente de la República, Laurentino Cortizo a los servidores público que no se vacunen contra la covid-19.

El mandatario indicó que está analizando enviar de licencia sin sueldo a los funcionarios que decidan no aplicarse la vacuna.

"Estoy analizando con un grupo de personas la posibilidad, de que los que no se vacunan, se vayan de licencia sin sueldo a su casa", dijo el mandatario haciendo un llamado a la población nacional de asistir a los centros de vacunación.

"No tienen absolutamente ningún derecho de no estar vacunado, no tienen ningún derecho de contagiar a otra gente que está vacunada y está trabajando", insistió Cortizo.

No es la primera vez que las autoridades exigen a los funcionario ceñirse a los protocolos de bioseguridad, y cumplir con las normas sanitarias en medio de la pandemia de la covid-19.

El pasado mes de julio, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, advirtió que los funcionarios que fueran sorprendidos en fiestas clandestinas o los denominados 'parkings' sería destituidos.

No obstante, el llamado enérgico del mandatario a los funcionarios sobre la inmunización contra la covid-19, se da en medio del rechazo por parte de algunos sectores ante la posibilidad de hace obligatorio la inmunización.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió algunas consideraciones referentes a las medidas que condicionan como requisito a la población vacunarse para recibir atención, subsidio social y la admisión tanto en lugares públicos como privados.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González hizo el llamado tanto a los sectores públicos y privados a respetar el derecho que tiene cada individuo de decidir de forma libre, vacunarse o no; tal como lo expresa la Ley N° 68 del 20 de noviembre de 2003.

Hasta el jueves 12 de agosto, en Panamá se habían aplicado 3,292,229 dosis de la vacuna, según informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

A la fecha, Panamá mantiene unos 10,964 casos activos, de los cuales en aislamiento domiciliario se reportan 10,435 y los hospitalizados suman 529, de ellos 411 se encuentran en sala y 118 en Unidades de Cuidados Intensivos.

Igualmente, las autoridades de Salud mantiene alerta por la transmisión comunitaria con la variante delta.

