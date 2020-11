Antes de cerrar otra vez, se deben explorar alternativas como cercar las 'áreas calientes'

Aunque la posibilidad de retornar a la fase de cierre total está latente, en caso que desborden los cuatro indicadores utilizados para la apertura, la evaluación asimétrica del comportamiento de la COVID-19 y el control de las "áreas calientes", son algunas de las acciones que se deben tomar antes de llegar al extremo.

El doctor Julio Sandoval estima que de momento no se puede hablar de rebrote ni repunte y se inclina más por denominar "incremento" al fenómeno que se ha registrado en los últimos días.

Sandoval, quien ha sido parte del equipo de trabajo desde el inicio de la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2, dijo que a pesar de que hay datos esperanzadores como lo son la disminución de los decesos, que el índice reproductivo efectivo (Rt) se mantiene en 1 o menos y la disponibilidad de camas, "algunos han bajado la guardia, sin advertir que la COVID-19 no se ha ido.

Reconoció que el "el curso natural de la enfermedad" indica que alrededor del 85% de los pacientes se recupera y que apenas un 5% llega a estar en un estado grave dentro de los hospitales, pero lo que se necesita evitar es el desborde del sistema de salud, lo cual pudiera darse, si el aumento de casos se presenta de manera abrupta.

Explicó que en Panamá no se ha logrado la inmunidad de rebaño, por lo tanto se impone la evaluación asimétrica y "hay que ver las áreas calientes" para que, de ser necesario, tomar medidas enfocadas en ellas y cerrarlas, si hubiera la necesidad.

No descartó la posibilidad de que se presente un escenario similar, si la gente continúa con la desatención de las indicaciones, pero insistió en que todo dependerá de que los cuatro indicadores no colapsen al unísono.

Varios corregimientos de la capital registran altos índices de contagios y la mayoría de ese conglomerado utiliza el transporte público (Metro y Metrobus).'



El primer caso de COVID-19 en Panamá se reportó el 9 de marzo, por lo que hace menos de una semana se cumplieron los primeros ochos meses.



El .12 de octubre se dio la apertura de la mayoría de las actividades, en medio de la llamada "nueva normalidad".



Entre los indicadores a los que se les está dando seguimiento está el hecho de que debe haber al menos un 15% de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI= y en Unidades de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE).



Esta semana, los casos positivos han superado el promedio diario de 800, según informes oficiales.

Por ello, a mediados de esta semana se planteó la posibilidad del uso obligatorio de caretas o pantallas faciales para los pasajeros.

También se han reforzado los hisopados y la trazabilidad, nos obstante, el incremento de los casos en algunas regiones sigue siendo un problema, dijo el ministro del ramo, Luis Francisco Sucre, cuyo planteamiento reiterativo es que, si no se mejora el comportamiento de un sector de la población, lo que se avizora es el regreso a las medidas restrictivas.

Entre el viernes de la semana pasada y ayer sábado, se reportaron más de 4 mil casos.

Manejo inadecuado

Sin embargo, no todo el mundo piensa que solo se debe destacar el sentido negativo de las estadísticas.

El psicólogo social, Jesús López, quien ha trabajado de cerca con organismos nacionales y globales sobre temas de salud pública, seguridad y otros, opina que las cifras no se deben solo mencionar, sino que hay que interpretarlas adecuadamente.

Explica que las estadísticas no son como las aritméticas y los números, se tienen que utilizar de una manera distinta, dado que son números muy concretos que hablan de fallecimientos, contagios, etc.

López critica que no se destacan aspectos importantes como el hecho de que hay datos que sirven mejor para describir la situación de crisis sanitaria.

Explica, por ejemplo, que "eso de dar cifras de acumulados, sirvió desde el inicio para sembrar una idea caótica y terrorífica en la población; la mayoría de la gente pensaba que era un caos total, sin ponerse a pensar que demoraron mucho tiempo en decir la cantidad de personas recuperadas que iban saliendo del trance".

López se refiere al hecho de que las cifras que se mencionan poco dan cuenta de que el 85% de los contagiados se recupera del virus, "sin ninguna intervención de tipo mayor".

Asegura que las autoridades no han aprovechado la oportunidad para realizar un manejo más fino de las cifras, técnicamente más adecuado y científicamente más correcto.

"A nivel epidemiológico, la mera descripción de las cifras, es más dañina de lo que muchos pueden imaginar, porque se toman decisiones con base en descripciones y no en inferencias o interpretaciones para la predicción probabilística de los números", señaló.

Sostiene López que da la impresión, por la forma en que se dicen las cosas, el tono de los funcionarios y el lenguaje que utilizan, que desean intimidar, porque no han hecho caso a los llamados y sugerencias de incorporar a profesionales de las ciencias sociales para que puedan ofrecer otra perspectiva del tema, a fin de comunicar mejor.

Recuerda que hay un hecho cierto, que muchos en Panamá quieren desconocer, o no les interesa, no lo investigan, y es que al día de hoy, los países que no tuvieron cuarentena como Suecia, Taiwán, Uruguay, entre otros, tienen un registro de los llamados "casos", que son contagios realmente, mucho menor que los países que encerraron como Panamá.