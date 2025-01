El expresidente de Panamá, Arístides Royo, considera que el tema del Canal de Panamá "no llegará al extremo", ya que todas las declaraciones que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la vía interoceánica, será aclarado con un respaldo mundial.

Royo recordó que Omar Torrijos inició la internacionalización del tema del Canal de Panamá y logró el apoyo del gran parte del mundo, pero también de los países americanos, por eso los Tratados Torrijos-Carter se firmó un 7 de septiembre de 1977 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según Royo, Trump tiene argumentos que se caen rápidamente, por ejemplo, decir que existe el peligro de que la empresa Hutchinson pueda impedir el paso de buques norteamericanos, si hubiese un conflicto entre China y Estados Unidos.

Explicó que eso no podría darse, primero porque la Hutchinson Port es una empresa comercial y no maneja nada por el Canal, ya que es un servicio portuario y no transitario de los buques.

Otro dato falso que ha dado Trump es decir que durante la construcción del Canal de Panamá murieron 338 mil norteamericanos, cuando en realidad fueron 350, dijo Royo, quien verificó la información en la Biblioteca Roberto F. Chiari.

Indicó que en el tema del Canal no se trata de vencer, porque Panamá no puede vencer a Estados Unidos, sino se trata de convencer y para ello los panameños tienen que estar todos unidos.

“No puede haber división en esta tarea que corresponde a todos los panameños”, expresó en Telemetro Reporta.

El exmandatario detalló que el Canal de Panamá se entregó después de 23 años de un proceso y Panamá ha cumplido absolutamente con los Tratados Torrijos- Carter, que se extinguió el 31 de diciembre de 1999. Además, está cumpliendo perfectamente bien con el Tratado de Neutralidad.

Considera que invadir a Panamá para tomar el Canal es muy contrario a los aspectos jurídicos, debido a que hoy en día la intervención de los asuntos internos en un país es considerado un crimen internacional.