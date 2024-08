Arzobispo de Panamá: 'El pueblo venezolano no está solo'

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, afirmó este domingo que "el pueblo venezolano no está solo", al convocar una jornada de oración por Venezuela para que en ese país "la voluntad del pueblo depositada en las urnas sea reconocida y asumida por todos".



"Sepan hermanos y hermanas venezolanas, que están en su país y los que han elegido Panamá como su hogar, ustedes no están solos, oramos para que la verdad, la transparencia sean las que prevalezcan en estos tiempos de oscuridad e incertidumbre", expresó Ulloa durante la misa de este domingo.



La Arquidiócesis de Panamá precisó en un comunicado que este día Ulloa realiza la Jornada de Oración por Venezuela, en la que se implora a Dios "que la violencia sea suplantada por la paz y que la voluntad del pueblo depositada en las urnas sea reconocida y asumida por todos".



Ulloa abogó por que "no permitamos que los venezolanos que defienden la verdad queden aislados y solos, pongamos el hombro para que sientan nuestra solidaridad y cercanía: que no sea solo gesto retórico, sino verdad que estremezca y haga la diferencia".



Miles de venezolanos en su país y en otros a los que han huido se han manifestado para reivindicar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, adjudicada por la autoridad electoral de Venezuela al presidente Nicolás Maduro aunque sin presentar las actas que la avalan, lo que ha generado denuncias de fraude.



Se han registrado más de una decena de muertos en estas manifestaciones, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, mientras que el Gobierno ha dicho que 2.000 personas han sido detenidas.



El sábado, España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron una declaración conjunta en la que piden "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral".



La líder opositara venezolana María Corina Machado respaldó la exigencia de que se verifiquen cuanto antes, "a nivel internacional e independiente, las actas" de las elecciones que presentó la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en vista de que "el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley".



Machado insistió en que las actas de los testigos de votación en "más del 80 % de las mesas y disponibles en resultadosconvzla.com no dejan lugar a la duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela", pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Maduro.



El chavismo, que también tuvo testigos en las mesas pero no ha divulgado actas, desestima esos documentos presentados por la oposición y no los considera válidos.