Barrera cultural dificultó lucha contra la pandemia de coronavirus en Guna Yala

La barrera cultural complicó el trabajo del equipo del Ministerio de Salud (Minsa) en la lucha contra la pandemia de coronavirus en la comarca Guna Yala, pero se ha logrado un avance importante en la mitigación del impacto en la comunidad de la enfermedad y prueba de ello es que de los 316 infectados, 285 están recuperados clínicamente, 19 fallecidos y solo tienen 32 casos activos.

El 23 de marzo, cuando se registró el primer caso y se propagó la enfermedad de la COVID-19, en pocos días alcanzaron 250 contagios, sin embargo la acción del personal sanitario logró detener el avance, al punto que tuvieron 10 días sin casos, pero tras un rebrote llegaron a los 316, pero siguen aplicando las estrategias, manifestó la directora de salud de esa región, la doctora Wagayoguna Díaz.

"La lucha no ha sido nada fácil aquí, porque hemos tenido que ir en contra de muchas creencias de algunas partes de nuestra cosmovisión como indígenas, pero poco a poco hemos ido logrando la aceptación y apoyo de muchos sahilas. Todavía quedan algunas comunidades que no permiten asistencia de salud, pero tenemos que entrar a hacer la búsqueda de los positivos con la COVID-19", asegura la doctora.

"Era un desafío al principio, porque las creencias o lo que ellos consideran que es lo mejor, era lo que primaba ante del trabajo de los médicos. Han ido cambiando esa forma de pensar al ver el esfuerzo que estamos haciendo encaminado a salvarles la vida. Empezaron a ponerse a disposición del personal sanitario y eso ha sido la ganancia nuestra de saber que las comunidades permiten realizar las visitas domiciliarias y el aislamiento en las escuelas", asegura Wagayoguna Díaz.'

285

personas se han recuperado clínicamente en esta zona del país del coronavirus. 32

son los casos activos que existen en Guna Yala y 19 personas han fallecido.

Afirma que primero tocó convencer a los indígenas gunas contagiados más afectados, para ponerlos en cuarentena en las escuelas del lugar y después trasladarlos a los hoteles hospitales de la ciudad de Panamá, en un trabajo conjunto con el Servicio Aéreo Nacional (Senan). Después de recuperarse los regresan a la comarca. Díaz atiende a 46 mil personas y en la actualidad hay 316 contagiados.

"Nuestra estrategia para tratar de frenar el avance de la COVID-19 consiste en crear comités de salud, que son una especie de vecinos vigilantes en las diferentes comunidades y ellos nos alertan cuando detectan algún enfermo, nosotros nos trasladamos al lugar, practicamos las pruebas rápidas para detectar los positivos y de inmediato procedemos a hisopar a toda la familia y los contactos para aislarlos en sus casas o escuelas", explicó.

La doctora Wagayoguna Díaz afirma que todavía quedan algunas comunidades en Guna Yala que se rehúsan a que el personal médico llegue en búsqueda de positivos de coronavirus, pero también reconoció que la mayoría de los pobladores está anuente a cooperar y que incluso los acompañan durante las giras médicas.

"Por ejemplo, a mí me toca atender 49 comunidades insulares y cada una de ellas tiene su sahila que tomas sus decisiones y hay que hablar con ellos y explicarles el motivo de las visitas médicas. Son lugares que no tienen contagios y ellos no quieren extraños para evitar la llegada del virus y que se propague, pero también hay que darle instrucciones preventivas sanitarias", acotó.

Muchos al principio usan medicinas tradicionales y trataron de desafiar al virus porque no querían usar mascarillas, por lo que ha tocado trabajar fuerte en la orientación para que entendieran que es necesario adoptar estas medidas higiénicas y médicas para preservar la salud.

Wagayoguna Díaz indicó que ya están aplicando las pruebas rápidas y en media hora tienen los resultados, lo que les permite proceder a tiempo con los que resultan positivos.

Asegura que trabaja en otra estrategia que consiste en gestionar algunos hoteles que están en las islas, para poder aislar a los pacientes y darles una atención medica más adecuada.

"El trabajo ha sido titánico, de todos, incluyendo sahilas, caciques, la comunidad, la Policía Nacional y es importante, porque así le damos cacería al coronavirus a tiempo y evitamos que cause más afectaciones", aseguró.

"Yo soy guna y uno de los factores claves para hacer el trabajo es reconocer la importancia de las autoridades tradicionales y no chocar con sus opiniones. Mantener una buena comunicación facilita enfrentar este virus, de lo contrario sería más complicado llevar a cabo los planes de salud.

La jefa regional de Salud de Guna Yala afirma que hasta la fecha el Gobierno les ha facilitado todos los insumos para que el personal en esa región, que está integrado por 287 personas entre enfermeras, técnicos de salud y doctores. "También se le está suministrando alimento a los pacientes en cuarentena en sus hogares o las escuelas", dijo.