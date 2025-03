Tras el incidente de este martes en la Asamblea Nacional (AN), protagonizado por la bancada de Vamos, el diputado Luis Eduardo Camacho comentó al respecto.

Camacho dijo a la presidenta de la AN, Dana Castañeda, que hay una realidad y es que en la AN va "haber situaciones acaloradas, va haber rofeo, es parte de esta y de cualquier otra Asamblea".

"Lo que debe estar ausente en este Parlamento y en esta Asamblea son las ofensas a personas, meterse en temas personales y familiares, me parecen vergonzosas...", dijo

El diputado añadió: "Yo soy un orador fuerte, pero nunca me meto con la familia y en temas personales de nadie, eso no contribuye al debate".

También dijo: "Un mensaje a la bancada del libre postulado: entraron con mucho brio y discurso y ahora se dieron cuenta de que son tan humanos como cualquiera, y me alegra que se den cuenta de que ustedes no son Dios, ustedes no son perfectos, ustedes como todos los que estamos aquí tenemos que tratar de ser mejores cada día".

"Ojalá ese patio limoso que ocurrió ayer le sirva de ejemplo para entender las cosas que hay que mejorar", indicó.

Los internautas consideran que, Camacho hace un llamado acertado a la necesidad de mantener el respeto en el debate político. "La política debe ser un espacio para el intercambio de ideas, y evitar ataques personales es fundamental para fomentar un ambiente constructivo".

El usuario Pedro Navas también señaló: "Camacho señala que los diputados de libre postulación, al enfrentarse a la realidad del trabajo legislativo, se están dando cuenta de que no son infalibles. Este aprendizaje es crucial para que comprendan que la política no es un camino fácil, y que deben ser humildes y trabajar".

Enfrentamiento

La bancada de Vamos está dividida porque algunos de sus miembros tienen opiniones distintas en lo que respecta al proyecto de Ley 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Los diputados de la bancada independiente se reunieron y sus desacuerdos quedaron documentados en video, ya que, aunque la opacidad de los vidrios de la sala protegió la identidad de quienes protagonizaron un acalorado enfrentamiento verbal, esto no quedó así y escaló a las redes sociales.