Camino de Santiago, clave para que iglesia de Natá logre estatus de basílica

En la misión de elevar el estatus de la iglesia de Natá de Los Caballeros a basílica menor, el Camino de Santiago juega un papel relevante.

El próximo 21 de julio, en la víspera a la festividad del santo, la comunidad realizará la tercera edición de este recorrido, que puede hacerse a pie, caballo, bicicleta o auto.

Hermann Gnaegi, uno de los impulsores de la caminata, recalca que contar con una peregrinación de este tipo es fundamental para que oficialmente el Vaticano reconozca a la iglesia como basílica menor.

"Nosotros queremos elevarla a basílica menor. Hicimos la consulta, en su momento el cardenal José Luis Lacunza llevó el mensaje al Papa y lo que se necesita es una peregrinación hacia la iglesia", dijo Gnaegi a Panamá América.

Panamá cuenta actualmente con tres basílicas menores: Santa María la Antigua, Jesús Nazareno de Atalaya y Don Bosco de Ciudad de Panamá. Aunque coloquialmente se le llama basílica a Natá, oficialmente no tiene este estatus.

Gnaegi recalcó que esta es una iniciativa que deben apoyar los natariegos y amigos de ese distrito. El exlegislador pide pasar del discurso a la práctica.

"Esta es una idea grande y los resultados serán grandes, si así lo decidimos los natariegos", agregó.

Años atrás, Gnaegi fue ordenado en España, Caballero de la Orden del Camino de Santiago, por lo que se ha comprometido ha impulsar un recorrido similar en Panamá al que se realiza en Compostela.

El Camino de Santiago de Natá incluye una ruta de 12.1 kilómetros desde el Parque de El Caño hasta la Plaza Mayor Santiago Apóstol. A pie puede completarse en 2 horas y media. Una vez finalizado el evento, los asistentes irán a la iglesia a recibir la bendición. Como parte de las festividades del 25 de julio, los caballeros promueven charlas sobre los caminos de peregrinación en España.

Por otro lado, el recorrido también busca impulsar el turismo religioso en la zona. Gnaegi recordó que este mueve millones de dólares en el mundo.

"Lo intenté hacer a través de la ATP, pero el administrador del gobierno pasado no me hizo caso. Luego fue a una feria en España, los caballeros le preguntaron y fue entonces cuando me consultó", lamentó Gnaegi.

El objetivo a largo plazo apunta a sumar a los otros pueblos que tengan a Santiago Apóstol como patrono, tal es el caso de Río Hato, Santiago, Alanje y Nombre de Dios.

"Con esta iniciativa, en la medida que los pueblos se integren, tendremos el Camino de Panamá, representado en este caso por Natá, lo que nos convierte en un destino turístico religioso para que peregrinos europeos nos visiten", agregó.

La iglesia de Natá es la más antigua del Pacífico americano en activo. Atesora una rica historia, que la convierte en un emblema local.

