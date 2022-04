Caso de holandesas: Intentarán verificar lugar de las últimas fotografías

Marja West y Jürgen Snoeren responden en conjunto un cuestionario para Panamá América, en el que hablan de los desafíos de escribir el libro Perdidas en la Selva.

Esta obra cuenta la desaparición de las jóvenes holandesas Kris Kremers y Lisanne Froon, ocurrida en abril de 2014 en Boquete.

¿Cuál fue el punto de partida del libro Perdidas en la Selva?

La idea inicial para escribir algo juntos, creo que alrededor de 2018, fue de María. En ese momento conversábamos sobreescribir una versión ficticia de la historia. Sentíamos que podíamos contar la historia de estas dos desafortunadas jóvenes y mostrar todas las dificultades por las que pasaron.

La imagen que nos quedó grabada fue de Kris y Lisanne en sus últimas horas, escuchando a los grupos de búsqueda cerca, pero sin poder alcanzarlos.

Entonces pensamos que había sido un accidente. Pero ambos estábamos trabajando en diferentes proyectos en ese momento, por lo que quedó en nada. Dado que casi no había información objetiva o una descripción general del caso, decidimos que necesitábamos escribir un libro nosotros, para presentar todos los hechos y todas las teorías de manera sistemática.

¿Cuándo decidieron empezar a trabajar en el libro?

Después de que decidimos que el relato del caso no sería ficción, comenzamos a hacer nuestra investigación y pronto nos encontramos con personas que sabían más y querían contarlo, porque ellos también consideraban que se habían difundido demasiadas mentiras sobre el caso. Esto significó que tuvimos acceso a información que no había sido vista antes por el público, que contenía nuevos hechos y que arrojaban una luz diferente del caso.

Sentimos que no podíamos simplemente escribir una descripción general de todos los hechos conocidos, sino que teníamos que hacer una investigación exhaustiva, usando esta nueva información, tratando de desacreditar todas las tonterías que se decían y ver si podíamos averiguar qué sucedió realmente. En ese momento estábamos convencidos de que tenía que ser un caso de asesinato, pero queríamos realizar una investigación objetiva y ver las teorías.'

¿Cuál fue la parte más difícil de la investigación?

Antes de recibir los archivos policiales, era difícil separar las mentiras de la verdad. Mucha gente, especialmente en Internet, había construido historias sobre la base de su interpretación de los hechos, a menudo utilizando todo tipo de falsedades como evidencia. Había muchas otras personas que se habían formado una opinión sobre el caso, a menudo no más que un presentimiento, y no estaban dispuestas a cambiar de opinión. Entonces, mucha gente se negó a hablar con nosotros porque no querían que una nueva investigación descubriera cosas que demostraran que estaban equivocados. Recibimos rechazo e incluso amenazas. En algún momento, nos preguntamos si queríamos continuar con esto, pero al final, decidimos que necesitábamos contar la historia. Necesitábamos mostrar tanta verdad como pudiéramos y desacreditar tantas mentiras como pudiéramos, para presentarle al público una versión justa e imparcial de este caso.

¿Qué fue lo más sorprendente que encontraron en el camino?

Nos sorprendió la cantidad de "hechos" que resultaron ser fabricados. Algunas personas habían ido tan lejos, inventando cosas para apoyar sus teorías.

Y también nos sorprendió lo lejos que la gente quería llegar para defender sus teorías. Y hasta dónde la gente, especialmente en Internet, quería (y todavía quiere) llegar, acusando a la gente de ser el asesino, especialmente a la gente de la comunidad de Boquete. Sabemos que esto no es cierto. La gente de Boquete hizo todo lo posible para ayudar a resolver este caso. Por esta razón fue bueno escribir el libro, para mostrar que llamar asesinos a inocentes debe parar.

Se cuestionó el trabajo de Panamá. ¿Creen que el libro ayudará a mejorar la reputación?

Esperamos haber demostrado que las autoridades panameñas hicieron todo lo posible para resolver este caso. Tuvieron que trabajar en circunstancias difíciles y bajo un gran escrutinio público internacional.

Esperamos que los lectores puedan ver cuánto esfuerzo se dedicó a la búsqueda y cuántas personas participaron, desde la gente de Boquete e indígenas que viven en el área.

Después de revisar los archivos, ¿qué piensan del trabajo de los panameños?

Hicieron un buen trabajo en circunstancias difíciles, para algo que comenzó como un caso de personas desaparecidas, reaccionaron rápidamente. Sabemos que mucha gente dice que deberían haberlo hecho más rápido, pero cuando miras el espacio de tiempo, dudo que la investigación hubiera comenzado más rápido en otros países. Hubo mucha confusión al principio sobre a dónde habían ido, ya que no le dijeron a nadie, por lo que tuvieron que buscar en un área muy grande. Creemos que la gente subestima lo difícil que es el terreno y cuánto tiempo, esfuerzo y dinero se necesita para realizar búsquedas allí. En retrospectiva, las cosas podrían haberse hecho de manera más eficiente, sin duda. Pero en general, creemos que hicieron un trabajo adecuado dadas las circunstancias. Este sentimiento es compartido por los policías holandeses involucrados en el caso con el que hablamos. Se tomaron muchas más medidas de las que el público sabe, cosas que no se han comunicado y de las que no podemos hablar. Creemos que hicieron todo lo posible.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con la exfiscal Betzaida Pitti?

Betzaida estuvo muy involucrada en el caso y fue muy abierta sobre sus experiencias. Tenía muchas ganas de que se supiera la verdad sobre este caso y quería contar su historia.

Estamos muy agradecidos por su cooperación. Respondió a todas nuestras preguntas y ayudó en lo que pudo. A veces también fue emotivo, porque para ella era un libro muy personal en el que trabajar. Trabajó muy duro para resolver el caso y la trataron muy mal en el proceso.

¿Creen que se resolvieron las interrogantes?

No, no lo creemos. Hay demasiadas incógnitas. Todavía no sabemos exactamente qué pasó entre la última foto tomada el 1 de abril y las fotos tomadas el 8 de abril, por ejemplo. No sabemos si realmente conocieron a alguien allí. Estamos bastante seguros de que murieron solas y de que no fueron asesinadas, pero todavía hay muchos escenarios posibles.

¿Se producirá un documental basado en el libro?

Stepping Stone Productions está trabajando actualmente un guion para un documental de varias partes, e incluso se habla de un largometraje. Se están llevando a cabo conversaciones con varios canales y plataformas de transmisión, y esperamos que se llegue a un acuerdo en los próximos meses. Esperamos verificar con el equipo de filmación la posible ubicación de las imágenes tomadas la noche del 8 de abril.

¿En qué trabajan actualmente?

Estamos planeando escribir un libro sobre una famosa desaparición holandesa, la de Willeke Dost. Desapareció en 1992 y todavía hay muchas teorías sobre su destino, desde que fue secuestrada por una secta hasta que fue brutalmente asesinada por un asesino en serie. El pueblo del que desapareció era pequeño y la comunidad todavía habla del caso hasta el día de hoy.