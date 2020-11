Centro Nacional de Huracanes: Se espera que Iota traiga vientos potencialmente catastróficos

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Iota continúa fortaleciéndose rápidamente sobre el suroeste del Mar Caribe y se espera que traiga vientos potencialmente catastróficos.

Además, pronostican una marejada ciclónica potencialmente mortal e impactos de lluvia a Centroamérica.

La Presidencia de la República emitió un aviso de vigilancia informando que Iota se convirtió en un Huracán de categoría 1, extendiendo bandas nubosas a Panamá.

Etesa prevé que la influencia de Iota intensifique los vientos, produciendo lluvias de variada intensidad hasta el 18 de noviembre con afectaciones indirectas.

Zonas de mayor probabilidad por los acumulados de lluvias: Chiriquí, Panamá, Veraguas, Herrera, Ngäbe Buglé, Cordillera Central, Golfo y Bahía de Panamá, Panamá Este (Cuenca del Bayano), Guna Yala y Darién.

Ante las situaciones climatológicas pronosticadas para los próximos días, el presidente Laurentino Cortizo informó que los Centros de Operaciones de las provincias han sido activados y están conformados por la Junta Técnica, Fuerza de Tarea Conjunta, los Gobernadores y los gobiernos locales.

El Ministerio de Obras Públicas solicitó a la población no transitar de manera innecesaria por la vía Río Sereno - Volcán, por inestabilidad de la tierra sobre la cual está construida.

Pilar López de Etesa informó que por la gran inestabilidad de la atmósfera, se estima que las lluvias se seguirán presentando en el país durante los próximos días.

“Se presentarán lluvias en zonas montañosas del país durante los proximos días. Hay que mantener las precauciones y avisos de vigilancias que emiten las autoridades oficiales en el sur de Veraguas, Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Este y Darién”, dijo.

Noticia en desarrollo...

7 AM EST Sunday update: Iota continues to rapidly strengthen over the southwestern Caribbean Sea. Expected to bring potentially catastrophic winds, a life-threatening storm surge, and rainfall impacts to Central America. Latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DHPJNylZEr— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020