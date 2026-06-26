Conozca qué puede donar y qué no en los centros de acopio para ayudar a Venezuela

La emergencia humanitaria en Venezuela tras el terremoto del 24 de junio ha generado un movimiento de solidaridad en Panamá, creando así una serie de donaciones en distintos centros de acopio en el país.

El director del Comando ConVzla Panamá, Ricardo Contreras, explicó la necesidad de reorganizar las donaciones para hacerlas más efectivas.

Asimismo, señaló que la recolección de ropa ha superado la capacidad operativa de los voluntarios, ralentizando el proceso de clasificación por tallas, edades y género. Por ello, pidió flexibilizar temporalmente este tipo de aportes, durante una entrevista realizada por ECO.

Por consiguiente, las organizaciones han reiterado que la atención se está concentrando en la recolección de medicamentos esenciales y suministros médicos, considerados prioritarios para atender a los heridos y prevenir complicaciones de salud en campo.

Productos a los que se pueden donar:

Alimentos no perecederos como arroz, granos, enlatados y leche en polvo son indispensables para garantizar la nutrición de las familias desplazadas por la tragedia.

Agua potable embotellada es vital, ya que el colapso de la infraestructura ha afectado el suministro en varias ciudades venezolanas.

Insumos médicos sellados, vigentes y sin abrir y medicamentos.

Productos de higiene personal como jabón, pañales, toallas sanitarias y cloro son fundamentales para mantener condiciones mínimas de salubridad en los refugios improvisados.

Elementos de emergencia: refugio, linternas, guantes, mascarillas, carpas, mantas, colchonetas y kits de primeros auxilios.

Centros de acopio habilitados para las donaciones este fin de semana:

Casa Club del Parque Omar (Despacho de la Primera Dama)

Sábado 8:00 a.m. – 2:00 p. m. – No se aceptará ropa ni calzado.

Iglesia Refugio Panamá

Avenida Domingo Díaz, Plaza Roosevelt (Ciudad de Panamá)

La Verbena, Cativá (Colón)

Sábado y domingo Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

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Grupo Rey

Durante todo el fin de semana hasta el miércoles 1 de julio .

Rey Calle 50

Rey Albrock

Rey Bella Vista

Rey Centenial

Rey Costa del Este

Rey Villalucre

Hiper Rey Los Pueblos

Super Xtra

Durante todo el fin de semana.

Se reitera a la población que la recolección de ropa ha superado la capacidad de los voluntariados, por lo que se insiste en priorizar alimentos, medicina, agua potable y artículos de higiene personal.