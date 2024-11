Daños profundos a la autoestima sufren niños y jóvenes agredidos sexualmente

El perfil estudiado permite asegurar que cualquier persona puede ser un ofensor sexual. "Estadísticamente está demostrado que la mayoría de los ofensores son de sexo masculino, la razón está relacionada no con el placer sino con poder, esto porque jerárquicamente los hombres han manejado más poder que la mujer", explica Nilda Santamaría, psiquiatra forense y paidopsiquiatra.

Indica la doctora Santamaría que las principales víctimas siguen siendo mujeres, aunque esto no significa que no haya casos en ambos géneros. "Este tipo de personas quiere demostrarse que puede hacer lo que desea, lo que su instinto indique, y no pasará nada. Usan las víctimas más vulnerables, en mchos casos sienten una atracción perversa por la niñez, porque los pueden someter, y no tienen la capacidad de rechazar la ofensa por amenazas, o por caer en la manipulación del ofensor".

Entre 2021 y octubre de 2024 el Ministerio Público ha registrado más de 25 mil denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre ellas solo en mayores de 14 y menores de 18, fueron 1,998 las denuncias en 2023, y 1,669 entre enero y octubre de 2024.

De acuerdo con la abogada Gilma De León, mujeres , niños y niñas, están siendo impactados tanto por los femicidios como por los delitos contra la libertad sexual "que cada día tienen formas más atroces y nos impactanos, sobre todo, porque estos delitos en muchos casos, se realizan por personas de confianza".

Este tipo de delitos contra la libertad e integridad sexual toca la esencia de la familia, y es un delito que tiene abrumadores subregistros por causas diversas como la vergüenza, porque se estigmatizaría a la víctima, o por temas incluso de encubrimiento, por amenazas y por maniesfestaciones graves, cuando el perpetrador es un familiar, amplia la especialista en derecho de familia.

Advierte De León que otro asunto que ocurre es la falta de credibilidad en la víctima, y el perpetrador es una persoa que maneja la manipulación, y hay veces que las madres no hacen caso a las víctimas, dando ventaja al ofensor.

Santamaría encuentra que en la actualidad se denuncia más, porque hoy se habla más abiertamente, visilizando las formas de violencia "aunque permance oculta en términos generales, hay más apertura a la denuncia". También ha crecido la población y con ello este tipo de situaciones, apunta.

Repercusiones

Con experiencia en medicina legal, la doctora Santamaría resalta que "sin excepción, todas las víctimas de violencia sexual sufren afectaciones, que pueden pueden ser psicológicas y físicas" en el caso físico, enfermedades de transmisión sexual o un embarazo.

En cuanto al aspecto psicológico, cuando un evento de este tipo ocurre a una edad tempana "el engaño, método usado por el ofensor para hacer creer a la víctima que se trata de una muestra de afecto o enseñanza, cuando la víctima descubre que no se tratró de lo que le dijeron sino de un abuso sexual, el golpe emocional, la decepción es muy fuerte".

Quedan profundos daños a la autoestima. También en estos casos los afectados muestran, depresión, riesgo suicida, ansiedad, bajas en el rendimiento académico, cambios del humor, aislamiento, trastornos con la alimentació, trastornos de sueño, cambio de conducta hacia el retraimiento que no es usual, ira e irritabilidad, entre otros.

La especialista indica que el miedo hace que muchos niños y adolescentes no hablen sobre el abuso por preocuparse por la consecuencias. Por esto hay que enseñar a los niños a que nadie tiene derecho a tocarles y menos en sus partes privadas, hacerles saber que es importante que diga si algo ocurre, y no enviarles un mensaje que muestren reacciones violentas que refuercen sus temores, recalca la especialista.