Defensa de Aarón Mizrachi sostiene que la Fiscalía no probó el origen ilícito de los fondos

La defensa de Aarón Mizrachi aseguró este lunes, durante sus alegatos finales en el juicio por el caso Odebrecht, que la Fiscalía no logró demostrar que los fondos recibidos por su representado fueran de origen ilícito ni que él supiera que provenían de una actividad ilegal.

El abogado Basilio González sostuvo que la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para sustentar la acusación por blanqueo de capitales.

Como uno de los principales cuestionamientos al proceso, González señaló que el perito financiero de la Fiscalía no compareció al juicio. Según dijo, la fiscal lo excusó con “argumentos baratos de poca monta”, pese a que ese informe era la base de la investigación. Agregó que, al no presentarse el perito, el informe financiero nunca pudo ser explicado ni debatido ante la jueza, por lo que, a su juicio, no puede sostenerse una acusación por blanqueo de capitales.

La defensa también afirmó que los fondos recibidos por la empresa Caribbean Holding correspondían a aportes para la campaña presidencial de 2009 y no a pagos relacionados con contratos u obras públicas. Además, reiteró que Aarón Mizrachi nunca fue funcionario público y que en el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrara que conocía un supuesto origen ilícito de esos recursos.

Durante su intervención, González también mencionó el testimonio de André Luiz Campos Rabello, quien, según explicó, declaró que los fondos enviados a Caribbean Holding estaban destinados a la campaña presidencial de Ricardo Martinelli y no provenían de contratos u obras públicas.

Finalmente, la defensa sostuvo que la Fiscalía no logró probar su teoría del caso ni demostrar que Aarón Mizrachi cometiera el delito de blanqueo de capitales.