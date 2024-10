Dejar la educación sexual exclusivamente a la familia no permite mejorar

Una normativa que urge establecer para avanzar en derechos humanos en Panamá es el desarrollo de canales de información temprana sobre educación sexual.

El argumento de quienes se resisten a estos avances es que esta es una responsabilidad de la familia "pero nadie dice que la familia no debe estar en el tema de la educación sexual, el asunto es que esto compete a la familia, a la escuela y a las otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo humano", indica Gladys Miller, presidenta del Centro Latinoamericano de Derechos de la Mujer de Panamá (Cladem).

"Dejarlo a la familia, que no lo está haciendo, no permite mejorar. Desde el punto de vista estadístico, en la familia se observan maltrato, y abusos sexuales, entonces, no hay que dejar de lado que otras instituciones también tienen competencias", advierte.

Explica que existe un modelo de educación de creencias y estereotipos inculcados a hombres y mujeres, que hace que muchas familias piensen que estos temas no deben abordarse en el seno de la familia, y tampoco se hace en otros lugares.

Como consecuencias de esta falta de información oportuna sobre educación sexual a los jóvenes apunta al abuso sexual, "porque las niñas, por su temprana edad, no saben identificar cuando una relación que lleva el adulto, sea familia o no, es adecuada". Le sigue el incremento de embarazos en adolescentes pues "no se educa para el control de la reproducción ni a los varones ni a las niñas".

Otro problema es que los embarazos tempranos se producen generacionalmente, pues se traslada de madre adolescente, a hija adolescente, y nieta adolescente, "al no ser enfocado desde la perspectiva sana de la educación sexual" que se requiere para fortalecer el conocimiento sobre el cuidado del cuerpo, el respeto por uno mismo y la autoestima.

El siguiente aspecto que menciona Miller es que "se traen al mundo hijos no deseados, que pagan las consecuencias a través de violencia y maltratos, abandono emocional o físico. No tener educación sexual tienen todas estas secuelas", dijo.

De acuerdo con Aracelly De León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, avanzar en el tema de los derechos humanos no es fácil. "En Panamá hay resistencia a la educación sexual en las escuelas. Lemas como 'con mis hijos no te metas' o 'entre marido y mujer nadie se debe meter' lo demuestran", indica.

"Hay muchos problemas acumulados en nuestra sociedad: desigualdad, desinformación, falta de equidad. La sociedad panameña está fragmentada y enfrentada". Hay que rescatar los derechos de la familia, "las niñas son las portadoras del futuro, si están emporadas, serán agentes de cambio para la sociedad", dijo.

En la Universidad de Panamá se realizó el XI Foro sobre los derechos humanos de las niñas y adolescentes en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, Día Internacional de las Niñas.