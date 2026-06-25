Denuncian “clima de terror” y coacción electoral en la Facultad de Administración Pública

El profesor Nicolás Jerome, candidato al decanato de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031, lanzó severas denuncias pública contra el actual decano —quien busca la reelección— a quien señaló de ejercer un supuesto "monopolio del poder", coacción hacia los tres estamentos universitarios y de mantener vínculos con los polémicos auxilios económicos del Ifarhu.

Jerome, quien formalizó su postulación en fórmula con la profesora María Eira Castillo para el vicedecanato, aseguró que a pesar de que la autoridad actual se separó del cargo para hacer campaña, continúa, según él, emitiendo directrices y utilizando la estructura institucional para presionar a votantes.

Coacción y un "clima de terror"

Según el candidato, dentro de la facultad se respira un ambiente de intimidación orquestado para favorecer la opción oficialista.

"Está coaccionando a estudiantes, profesores y administrativos. A todos los tiene utilizando camisas rojas e inclusive amenaza a profesores con despedirlos, algo que legalmente no puede hacer. Los docentes están sumergidos en un ambiente de terror", afirmó Jerome en el programa de Julio Miller en Kw Continente.

Asimismo, cuestionó el discurso de transparencia de la contraparte, señalando de forma directa el pasado político del actual decano como parte del equipo directivo de Bernardo Meneses en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Jerome alegó que la dirigencia estudiantil estaría conformada por beneficiarios de los cuestionados auxilios económicos, por lo que instó a las autoridades competentes a profundizar en las investigaciones del caso Ifarhu, argumentando que "Meneses no lo hizo solo".

Alerta institucional: El espejo de la Unachi

Durante sus recorridos por las aulas, Jerome ha hecho un llamado a la comunidad estudiantil a tomar conciencia del deterioro institucional, trazando un paralelismo con la crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El candidato advirtió que la Universidad de Panamá cuenta con un presupuesto aceptable, pero sufre de una severa mala administración. Como ejemplo de ello, denunció la desaparición de partidas presupuestarias específicas.

Dijo que los fondos destinados al pago de primas de antigüedad para docentes y administrativos retirados "se esfumaron de la noche a la mañana", dejando una larga fila de excolaboradores sin recibir sus prestaciones de ley.

Señaló que en la Universidad hay un "monopolio de poder", que existen "influencias política partidaria" y opinó que eso "hay que erradicarlo".

Denuncia por presuntos desvíos de fondos ante la Contraloría

El escenario de irregularidades expuesto por Jerome trasciende el ámbito electoral de la facultad. El aspirante al decanato reveló haber presentado una nota formal de denuncia, remitida inicialmente a Gerardo Solís y ratificada ante la actual administración de la Contraloría General, por un presunto manejo doloso de fondos a través de programas de autogestión.

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De acuerdo con la denuncia, el gremio de profesores mayoritario organiza seminarios cuyos ingresos, por ley deberían ingresar al Fondo General de la Universidad de Panamá. No obstante, Jerome afirma que con el aval de un vicerrector, dichos fondos estarían siendo desviados hacia cuentas de particulares. "Es una situación dolosa y las autoridades no han hecho nada", concluyó.

