Detectan 1,438 viajeros positivos con covid-19 en el aeropuerto de Tocumen

Un total de 1,438 viajeros positivos con covid-19 se han detectado en viajeros a su paso por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Versión impresa

Desde que la terminal aérea retomó sus actividades, en octubre de 2020, se han realizado 118,769 pruebas.

Solo en las últimas horas se detectaron cuatro pasajeros positivos que ingresaron a Panamá por esta terminal.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486, que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2, un total de 169 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, de un total de 18,313 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Doscientos cincuenta y cinco viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no covid, donde permanecen tres días hasta hacerle una tercera prueba.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han aplicado 1,056,258 dosis de vacunas contra la covid-19.

En tanto, se contabilizan 365,125 pacientes recuperados, 348 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 377,776.

Los casos activos al día de hoy suman 6,281.

VEA TAMBIÉN: Panamá suma 348 casos nuevos de covid-19 y una sola defunción en 24 horas

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!