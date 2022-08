Diálogo se retomará en medio de la incertidumbre; llega la hora de hablar sobre corrupción y mesas intersectoriales

La reanudación del segundo bloque de temas consensuados, que se debaten en la mesa única de diálogo de Penonomé, se producirá este jueves en medio de un ambiente de incertidumbre. Las manifestaciones han vuelto a aflorar esta semana, líderes populares exigen respuestas concretas del Ejecutivo, mientras diferentes sectores vaticinan el fracaso de la mesa.

Juan Aguilar, subsecretario de vigilancia y defensa de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), recalcó que la expectativa es salir de la fase de espera en la que se encuentran con respecto al tema de la tarifa eléctrica, toda vez que el gobierno solicitó revisar el texto sobre hidroeléctricas.

"Ellos daban un pasito para adelante y otro para atrás. Sus técnicos tenían que revisar el texto. Pero también quedan temas álgidos como corrupción, Caja de Seguro Social y mesas intersectoriales", dijo Aguilar a Panamá América.

El dirigente recalcó que el gobierno ha tenido una comunicación compleja con los consensos y disensos porque interpreta que los mismos son pasos avanzados y no es así.

Por otra parte, Aguilar precisó que respeta las críticas, pero lamentó que muchas son destructivas sin brindar aportes.

"Algunos caen en ofensas, clichés y no ayudan. Son insultos y opiniones vacías. Las mesas anteriores nunca funcionaron", expuso el docente.

Aguilar puntualizó que las medidas de presión de los educadores, en este momento, consisten en piqueteos, marchas y volanteos. Consultado sobre la posibilidad de una nueva suspensión de clases, el subsecretario resaltó que en el país hay varios gremios, que en tal caso tendrían que tomar la decisión de manera conjunta.

En su cuarta semana, la mesa única de diálogo tiene agendado retomar las negociaciones este jueves, a partir de las 12:00 p.m., en la sede del seminario Cristo Sembrador. Integrantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de Pueblo Organizado, dirigentes de la comarca Ngäbe-Buglé y campesinos del oriente chiricano proseguirán las conversaciones con el Ejecutivo.

A tener en cuenta que los ocho puntos en agenda (ya se han conversado la mitad) son rebaja y congelamiento de la canasta básica, del precio del combustible, así como el abastecimiento de medicamentos. Contempla además el cumplimiento de la ley sobre destinar el 6% el producto bruto para educación, reducción de la energía eléctrica, discusión del tema de la CSS, corrupción y transparencia, así como las mesas intersectoriales y de seguimiento.

Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, ha advertido que continuarán las luchas de manera paralela en la mesa y en las calles porque considera que no hay respuestas concretas por parte del gobierno.

El sindicalista no descarta la posibilidad de levantarse de la mesa en caso de que en algún momento ya no tenga sentido estar en ella, sin embargo, manifestó que no puede ser absoluto.

En tanto que Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, declaró que el gobierno no tiene la capacidad ejecutoria para poner en cintura a los especuladores.

"Denunciamos el chantaje que emprende el sector empresarial para no cumplir y someter al pueblo a sus disposiciones comerciales", sentenció.

