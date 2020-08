Doctora Lourdes Moreno es ingresada al Santo Tomás, tras sufrir recaída

La doctora Lourdes Moreno, jefa Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), sufrió una recaída y se encuentra ingresada en el Hospital Santo Tomás, en condición estable.

Hay que recordar que días atrás Moreno había retomado sus actividades, tras recibir un tratamiento preventivo por coronavirus.

La médica explicó que pese a dar negativo en las pruebas de PCR, clínicamente sí sufrió todos los síntomas de COVID-19.

"El dolor en la parte baja de la espalda me llevó a atenderme al Santo Tomás. En consenso los colegas me hicieron una prueba PCR, en ese momento salió negativa. Sin embargo, me hacen un CAT de alta resolución de tórax y aparece una imagen de vidrio esmerilado en el pulmón izquierdo, justo donde me dolía, que es una lesión patoneumónica. Esa lesión está apareciendo en los pacientes que tienen COVID-19", detalló Moreno en entrevista con Telemetro Reporta.

Además del dolor en la espalda, la profesional de la salud padeció escalofríos, fiebre, dolor en la garganta y en el oído.

Sobre su caso, expresó que deja muchas enseñanzas debido a que las pruebas no son infalibles.

Pese a dar negativo en el test, la doctora recibió tratamiento como paciente de COVID-19. En esta línea agregó que, por recomendación de los expertos de Singapur, se le practicó el CAT de tórax.

La médica se había reincorporado al trabajo desde hace días, pero fue el jueves 30 de julio que reapareció en la conferencia del informe diario de casos. De inmediato su nombre se convirtió en tendencia, al igual que su famosa frase "equipo Panamá".

Moreno se ha atendido desde el primer día en centros públicos, a pesar de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, le ofreció atención en un hospital privado.

"El señor presidente sí se lo ofreció, pero mi mamá cree en el sistema de salud pública y en el tratamiento que se les brinda a todos los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y en el personal que ahí labora. Fue una decisión propia de ella", precisó en su momentosu hija Fernanda Montalván.

Buen día! Feliz inicio de semana a todos. Para los que preguntan, gracias a Dios mi mamá se encuentra muy bien y de regreso al trabajo. Gracias por sus muestras de cariño, apoyo y por sus oraciones.— FERNANDA (@fermontalvan13) July 27, 2020

