Duras críticas contra el presidente Laurentino Cortizo por amenazar a los servidores públicos

Duros cuestionamientos contra el presidente Laurentino Cortizo surgieron ayer en redes sociales por su amenaza de enviar de licencia sin sueldo a los funcionarios que no se vacunen contra la covid-19.

Constitucionalistas afirmaron que Cortizo desconoce lo que consagra la Carta Magna panameña e incurriría en una violación si ejecuta su amenaza.

El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, reaccionó en Twitter. "Obligar a los servidores públicos a vacunarse, o de lo contrario se van de licencia sin sueldo, constituye una clara violación a los derechos humanos, especialmente el derecho al trabajo".

"El Colegio Nacional de Abogados y la Defensoría del Pueblo deben emitir un pronunciamiento sobre las declaraciones del presidente", agregó Fraguela.

El también abogado Juan Escudero señaló: "Las palabras del presidente Cortizo el día de hoy demuestran su incapacidad manifiesta y el desconocimiento de sus límites como funcionario electo. Es un total irrespetuoso. No podemos permitir atropellos de este tipo y más aún permitir que el PRD regrese al poder".

"Esa medida sería violatoria de la Constitución. Ni siquiera se puede prohibir la entrada a lugares", comentó el periodista Álvaro Alvarado citando a expertos constitucionalistas.

Una clara advertencia lanzó ayer Cortizo a los servidores públicos que no se vacunen contra la covid-19.'

7

defunciones se reportaron en las últimas 24 horas. 758

casos positivos nuevos. 7.6%

es el grado de letalidad por covid-19 que existe en el país en la actualidad.

Indicó Cortizo que está analizando enviar de licencia sin sueldo a los funcionarios que decidan no aplicarse la vacuna.

"Estoy analizando con un grupo de personas la posibilidad, de que los que no se vacunan, se vayan de licencia sin sueldo a su casa", dijo el mandatario Cortizo haciendo un llamado a la población nacional de asistir a los centros de vacunación.

"No tienen absolutamente ningún derecho de no estar vacunado, no tienen ningún derecho de contagiar a otra gente que está vacunada y está trabajando", insistió Cortizo.

No es la primera vez que las autoridades exigen a los funcionarios ceñirse a los protocolos de bioseguridad, y cumplir con las normas sanitarias en medio de la pandemia.

El pasado mes de julio, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, advirtió que los funcionarios que fueran sorprendidos en fiestas clandestinas o los denominados 'parkings', sería destituidos.

No obstante, el llamado enérgico del mandatario Cortizo a los funcionarios sobre la inmunización contra la covid-19, se da en medio del rechazo por parte de algunos sectores ante la posibilidad de hacer obligatoria la inmunización.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió algunas consideraciones referentes a las medidas que condicionan como requisito a la población vacunarse para recibir atención, subsidio social y la admisión tanto en lugares públicos como privados.

El defensor Eduardo Leblanc hizo un llamado a respetar el derecho de cada individuo a decidir de forma libre, vacunarse o no.