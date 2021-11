Eduardo Ortega: 'Aún no tenemos la cobertura vacunal necesaria y estamos relajando las medidas'

El doctor Eduardo Ortega Barría, miembro del consorcio de vacunas, reiteró que Panamá aún no ha salido de la pandemia de covid-19, por lo que es importante que la población mantenga las medidas de bioseguridad.

Versión impresa

Barría también recalcó que el porcentaje de vacunados en Panamá todavía no es suficiente.

"El mundo no ha salido de la pandemia, Panamá tampoco. Miremos a los Estados Unidos y no seamos complacientes. Todavía no tenemos la cobertura vacunal que necesitamos y estamos como sociedad relajando las medidas que nos han llevado al control temporal de la pandemia", expuso el galeno.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en el país más del 80% de los decesos por covid-19 se han producido en personas no vacunadas.

Actualmente el Minsa aplica la tercera dosis a aquellos pacientes con indicaciones, mientras analiza la vacunación en niños de 5 a 11 años.

En este sentido, Barría considera que la mejor estrategia hoy para proteger a los niños en Panamá es la vacunación del adulto.

"Nos hacen falta todavía más de 350 mil personas por recibir la segunda dosis. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Cómo planeamos abrir las escuelas si no podemos proteger a los que no se pueden vacunar todavía?", puntualizó el médico.

Ante los cuestionamientos de que la infección no se presenta en formas graves en niños, el pediatra recordó que se han presentado fallecimientos en esta población y que es fundamental evitar más.

VEA TAMBIÉN: No vacunados elevan cifra de fallecidos por covid-19 en Panamá

"Vacunamos contra varicela que es menos frecuente y severa que la covid-19 y tiene menos secuelas. Al mes de agosto de 2021 habían muerto solo en el Hospital del Niño 11 niños por C-19. ¿Cuántos más tienen que morir por una enfermedad prevenible por vacunación? Uno es demasiado", subrayó.

El mundo no ha salido de la pandemia, Panamá tampoco. Miremos a los EEUU y no seamos complacientes. Todavía no tenemos la cobertura vacunal que necesitamos y estamos como sociedad relajando las medidas que nos han llevado al control temporal de la pandemia! Completa tu 2da dosis! https://t.co/wwGQznRmi4— Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) November 11, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!