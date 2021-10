El espectáculo de captar fotos del espacio desde Panamá: ¿Qué hay que tomar en cuenta según los expertos?

Cuando al doctor Rodney Delgado se le preguntó cuáles son las mejores imágenes que se han captado en el Observatorio Astronómico de Panamá, sonrió y no pudo hacer una elección instantánea porque para su equipo todas tienen importante significado. Al final de cuentas, elegir entre las postales de ensueño que brinda el firmamento y los lugares más recónditos del universo desde Panamá no es tarea fácil.

Tras segundos de pausa, Delgado recordó los retos que enfrentaron para lograr una foto detallada de la nebulosa de Orión.

"Cada objeto tiene su particularidad. La foto de la nebulosa de Orión, cuando el equipo de trabajo la obtuvo, fue muy celebrada entre nosotros porque costó bastantes noches. Además tuvimos que jugar bastante con la sincronización de la cámara con el telescopio", comentó el director del Observatorio Astronómico de Panamá.

También figuran entre sus memorias más prontas las imágenes de la Vía Láctea, Júpiter y la luna, a colores.

¿Pero, estos distantes espectáculos del espacio solo pueden verse a través de las herramientas del observatorio?

La respuesta es no. El astrofísico recalca que para observar objetos astronómicos hay tres formas básicas de hacerlo: a simple vista, a través de un telescopio y mediante una foto.

Para aquellos que quieran captar fotos, Delgado explica que no hay una hora en particular para conseguir mejores tomas, sin embargo, precisa que dependerá del objeto que se quiera observar.

"Cualquier hora de la noche es propicia. Cada cuerpo celeste se encuentra en el cielo en diferentes posiciones, a diferentes horas y también cambia con respecto a los meses del año. Pero se aconseja a partir de las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.", agregó Delgado.

En cuanto a la época del año, el docente universitario manifestó que las diferentes estaciones brindan la oportunidad de ver cuerpos astronómicos en particular.

La estación seca, por ejemplo, ofrece la ventaja de contar con cielos despejados que facilitan la observación. En la estación lluviosa hay más nubosidad, pero solo en este período (entre julio a noviembre) se puede observar claramente la Vía Láctea, incluso a simple vista.

También resalta el doctor en astronomía que se podrán lograr mejores fotos si se trata de que el cuerpo celeste esté lo más cercano del cenit (justo arriba de nuestras cabezas) y haya lejanía de las ciudades, porque la contaminación lumínica "molesta un poquito para la observación astronómica".

Fotografías y edición

Las imágenes compartidas por el Observatorio Astronómico, que muestran el majestuoso cosmos, pueden o no pasar por procesos de edición.

En esta línea, Delgado puntualizó que la mayoría son trabajadas para poder que el público vea los detalles dentro del objeto que se ha fotografiado. En otros casos, las fotos se publican tal y como se captan. Mencionó el caso de Júpiter, planeta que en el telescopio se observa casi como aparece en las imágenes.

Aunque algunos objetos, como las nebulosas y galaxias requieren telescopios para poder verlos y retratarlos, Delgado enfatizó que tampoco se necesitan equipos tan sofisticados, de 50 mil dólares, para obtener estas fotos.

"Cualquiera lo puede hacer, no es tan complicado. Lo que queremos transmitir a través de las redes del Observatorio es que el universo está allí, poco lo conocemos y mediante las fotografías podrán verlo. Son imágenes muy bonitas y llamativas, pero también está la parte científica y de tecnología que conllevan y que es lo que hacemos en el Observatorio", expresó.

Desde el observatorio penonomeño se pueden apreciar 80 de las 88 constelaciones reconocidas, a lo largo del año. La experiencia es fascinante, una invitación a filosofar y un motor que recarga las ansias de conocer un poquito más sobre lo que hay más allá de lo que los ojos pueden ver.

