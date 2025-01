El presidente José Raúl Mulino plantea elaborar leyes que permitan 'achicar el Estado'

El presidente José Raúl Mulino se refirió ayer, en su primera rendición de cuentas al país, a la eliminación de algunos ministerios y secretarías e hizo un llamado a los diputados para que le aclaren a la población si la propuesta legislativa para salvar a la Caja de Seguro Social (CSS), esincrementear en 3% el ITBMS.

Mulino planteó ante la Asamblea Nacional, elaborar leyes que permitan "achicar el Estado y eliminar botellas". Todos debemos producir más con menos burocracia", añadió.

Dijo que el Ejecutivo ha tomado la decisión de realizar una reducción en la estructura burocrática, eliminar funciones duplicadas, reducir ministerios sin cortar las funciones fundamentales.

Al final de este año tendremos menos funcionarios, menos ministerios y menos secretarías de las que tenemos actualmente. El dinero ahorrado lo utilizaremos para las obras que la gente necesita, muchas de ellas en los circuitos que ustedes representan, exclamó.

Mientras otros países de América Latina avanzaron en sistemas abiertos de concursos públicos, democratizando el acceso a la función pública por mérito, en nuestro país se perpetúa el amigo, el partidario, argumentó el mandatario, para añadir que las leyes que corrijan esa situación deben nacer aquí, no en tertulias de café o en programas domingueros.

Un gobierno enfocado en las reformas

En relación a la CSS, dijo que el gobierno está enfocado en las reformas, porque el futuro del país depende de esto... eludir el tema o mirar hacia otro lado, como pudo ser una conducta cómoda, es irresponsable.

El mandatario señaló que hay que tomar decisiones y una de ellas es pasar la reforma a la seguridad social, porque dilatar los tiempos no soluciona el problema, al contrario, lo agrava. El presidente alegó que las métricas de su proyecto han sido convalidadas y reclamó a los diputados presentar las corridas económicas de sus propuestas, pero, a la fecha, nada han presentado y los comunicados no son propuestas.

Ustedes saben bien que no cambiar nada, no es una opción. Ahora les toca a ustedes tomar, como Asamblea Nacional, las decisiones, agregó.

¿Quieren aumentar a 10% el ITBMS?

José Raúl Mulino resaltó que si la propuesta de la Asamblea, es aumentar el ITBMS, se le diga a la población que habrá un aumento de 3% en sus consumos y sustentar que esa propuesta es suficiente para salvar a la CSS o es una medida paliativa para que en pocos años se deba reformar nuevamente. Si desean proponer una reforma fiscal, pues díganlo claro.

Sin embargo, a renglón seguido, Mulino cuestionó esa opción de fijar en 10% el ITBMS, alegando que esto no se trata de una reforma fiscal so pretexto de no abordar los problemas actuariales de la CSS, que no se resuelven con más impuestos.

Justicia

Respecto a la justicia, reclamó actuaciones de fiscales y jueces con objetividad, independencia e igualdad de trato. Enfocarse en unos, dejando a otros por fuera, no corresponde a la verdadera Justicia.

No quiero ensañamientos y tampoco privilegios, porque me tocó estar del lado de las víctimas de esa crueldad, que no volverá a pasar, pero tampoco quiero que la historia señale injustamente a algunos y deje impune a otros, porque así no se construye una democracia verdadera, señaló Mulino.

Bajo mi administración -añadió el presidente- los nuevos procuradores son libres para enmendar los errores procesales del pasado que haya que enmendar, y perseguir el delito; nunca más enemigos. Cuentan con todo mi apoyo para cumplir con el deber histórico de descubrir la verdad de lo que pasa y lo que pasó en las diferentes gestiones, incluida la actual, acotó.

Para Mulino, hoy es cuando en realidad se completa el ciclo del nuevo gobierno, pues cortamos el cordón umbilical con una Contraloría sumergida en críticas por la falta de fiscalización y transparencia... hoy la justicia de nuestro país empieza un nuevo ciclo, sin las presiones ni injerencias del pasado que, más que procurar justicia, buscaba cabezas.

También hizo un recuento de los logros en seis meses de gobierno, pero destacó que recibió un país con una debacle financiera del país... muchos sabemos lo difícil que es empezar de cero; ahora imagínense empezar de menos $50 mil millones con un Estado abultado en personal, ineficiente y parasitario, de estructuras que se sostienen del abuso de los recursos públicos, en todos los órdenes.

Cárcel de máxima seguridad

Mulino anunció una serie de medidas como la reducción del precio en 20 medicamentos y advirtió a los funcionarios que si piensan servir a cuatro o cinco distribuidores, que renuncien y se vayan a trabajar al sector privado.

Otra iniciativa es un plan de loteo en diversos puntos del país para que familias de bajos recursos sean dueñas de su lote, con infraestructura y servicios, empezando así una planificación territorial.

Un plan de 200 nuevos pozos con bombeos en todo el país, principalmente en la zona Oeste, para dotar de agua, es otra de las propuestas.

En materia de seguridad anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad, para que los delitos graves como el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y trata de personas.

El jefe del Ejecutivo prometió ayer creatividad económica. Soy un hombre prudente, pero no llegué aquí para ganarme un premio nobel en economía. El mayor regalo es ver al país feliz, con dinero en el bolsillo fruto de más empleos de calidad y emprendedores con oportunidades. Ese dinero debe salir del crecimiento económico, diversas inversiones, y no del presupuesto nacional.

También declaró el 2025 como el año de la Alfabetización Constitucional, para un proceso Constituyente Originario, que es un imperativo ético y moral que responde a la necesidad de un Estado Republicano Moderno.