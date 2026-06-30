Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del BCBRP mantiene operaciones en zonas afectadas por el terremoto en Venezuela

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés Urban Search and Rescue) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) continúa desarrollando operaciones en las zonas afectadas por el reciente terremoto en la República Bolivariana de Venezuela, como parte del esfuerzo internacional de respuesta a esta emergencia.

Las 12 unidades que integran este equipo especializado trabajan en coordinación con las Células de Coordinación (UCC), responsables de asignar las áreas de intervención, coordinar las operaciones en estructuras colapsadas y gestionar la información operativa en el terreno. Para mantener una respuesta continua, el contingente desarrolla sus labores mediante dos equipos que se relevan en turnos operativos de 12 horas.

Durante los últimos días, el personal ha intervenido en diferentes áreas de trabajo, realizando evaluaciones de estructuras colapsadas y labores especializadas de búsqueda de posibles sobrevivientes. Hasta el momento, no ha sido posible localizar personas con vida, debido a la magnitud de los daños registrados en las zonas asignadas.

Además de las labores de búsqueda y rescate, parte del contingente panameño dirige operaciones en campo y participa en la gestión de información desde el puesto de mando, fortaleciendo la coordinación de las acciones de respuesta. Asimismo, el binomio canino del BCBRP, conformado por el can Rex y su guía, participa activamente en las inspecciones de estructuras colapsadas.

Las 12 unidades se mantienen en buen estado de salud y continúan representando a Panamá con profesionalismo, disciplina y vocación de servicio, reafirmando el compromiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá con la cooperación internacional y la atención de emergencias de gran magnitud.