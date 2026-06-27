Exdirector del Sinaproc, José Donderis, se encuentra delicado de salud y requiere donantes de sangre

El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Agustín Donderis Miranda, requiere con extrema urgencia donantes de sangre tipo A positivo (A+), luego de enfrentar una doble intervención quirúrgica que ha mantenido preocupados a sus allegados y a la opinión pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, el estado de salud del exfuncionario es delicado tras ser sometido a una segunda operación en menos de 24 horas. La complejidad del procedimiento ha llevado a su entorno más cercano a activar una cadena de solidaridad a nivel nacional.

Ante esta situación, su amigo Ronald Acosta Flores elevó un llamado a la ciudadanía para unirse en oración por su mejoría y exhortó a la población que cuente con este tipo de sangre a acercarse a los centros de acopio designados para colaborar con las pintas de sangre necesarias.

Las autoridades médicas han dispuesto los protocolos pertinentes en el Hospital Regional Rafael Hernández para recibir a los donantes. Los interesados en brindar su apoyo pueden acudir al Banco de Sangre, ubicado en la planta baja de las Torres Quirúrgicas de dicho nosocomio.

Para facilitar el proceso de donación, es importante que los voluntarios especifiquen que el aporte va dirigido al paciente José Agustín Donderis Miranda, portador de la cédula PE-6-880, garantizando así que el banco de sangre maneje el registro correctamente.

El centro hospitalario mantiene abiertas sus puertas para recibir a los donantes en un horario especial: de lunes a viernes desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., y los fines de semana en un horario extendido de 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Familiares y amigos reiteraron su agradecimiento a todos los panameños que se sumen a este llamado humanitario.