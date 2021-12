Eyra Ruiz sobre el uso de mascarillas: 'Hasta que no termine esta pandemia no podemos bajar la guardia'

Meses atrás, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, mencionaron que para diciembre se podría flexibilizar el uso de mascarillas en espacios abiertos, sin embargo, no se han presentado cambios al respecto.

La inminente llegada de la variante ómicron al país y el pequeño repunte de casos nuevos frenan los cambios con respecto a esta medida.

Eyra Ruiz, ministra consejera, destacó que mientras la pandemia de covid-19 se mantenga no se puede bajar la guardia.

En este sentido agregó que el apego a la mascarilla en Panamá ha sido uno de los elementos que ha permitido controlar la pandemia.

"Ese sueño de las mascarillas (de no usarlas), hasta que no termine esta pandemia no podemos bajar la guardia. La mascarilla ha diferenciado a Panamá del resto de los países. El panameño ha sabido meterla dentro de su día a día", expuso la médica.

Agregó que el cubrebocas, en conjunto con la vacunación y la trazabilidad son los principales bastiones de lucha de Panamá contra el virus.

Ruiz confirmó que Panamá atraviesa por un leve aumento de casos de coronavirus, por lo que hizo un llamado a la población a no relajarse durante este mes, en el que las reuniones familiares son constantes.

Sobre la variante ómicron, la médica dijo que se ha reforzado la vigilancia genómica, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y que hasta el momento no se ha detectado ningún caso.

Agregó que a pesar de que los reportes indican que la variante ómicron es menos grave, hay que estar alerta porque al ser más contagiosa representa un riesgo para los pacientes vulnerables.

