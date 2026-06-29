Falleció Bruno, el fiel compañero del expresidente Ricardo Martinelli

Bruno, la fiel e inseparable mascota del expresidente Ricardo Martinelli, falleció en Bogotá luego de ser atacado por un perro más grande.

El perrito, aunque recibió atención médica especializada, falleció por una hemorragia interna que le causó el ataque del otro perro.

El exmandatario, a través de un video y entre lágrimas, dio a conocer la muerte de su incondicional compañero.

Bruno era un perro de raza Yorkshire terrier que acompañaba a su amo en todo momento.