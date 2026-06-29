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Panamá

Falleció Bruno, el fiel compañero del expresidente Ricardo Martinelli

Publicado 2026/06/29 12:15:00
  • Cristabel Escala /cescala@epasa.com / @PanamaAmerica

Bruno era conocido por tener su página en redes sociales y tenía muchos seguidores.

Bruno era un perro de raza Yorkshire terrier. Foto: Archivo

Bruno era un perro de raza Yorkshire terrier. Foto: Archivo

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Bruno, la fiel e inseparable mascota del expresidente Ricardo Martinelli, falleció en Bogotá luego de ser atacado por un perro más grande.

El perrito, aunque recibió atención médica especializada, falleció por una hemorragia interna que le causó el ataque del otro perro.

El exmandatario, a través de un video y entre lágrimas, dio a conocer la muerte de su incondicional compañero.

Bruno era un perro de raza Yorkshire terrier que acompañaba a su amo en todo momento.

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