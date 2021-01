Francisco Sánchez Cárdenas a la población: 'Ahora se asustan por el contagio y los decesos'

El doctor Francisco Sánchez Cárdenas analizó el panorama actual, tras las últimas restricciones anunciadas este domingo por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Sánchez Cárdenas recordó que gran parte del problema para controlar la pandemia de la COVID-19 ha sido la desobediencia de un sector de la población, que hace lo contrario a lo que se recomienda.

En este sentido puso de ejemplo la insistencia de la gente en viajar hacia el interior del país, cuando se ha dicho que las visitas fuera de la burbuja del hogar no se aconsejan.

"El desenfreno, la irresponsabilidad, el juega vivo (hay cerco el 24 de diciembre, bien me voy el 23 para el interior) junto con cepas más contagiosas del virus hacen la tormenta perfecta. La oficina del tiempo anuncia un tsunami y vamos a la Ave. Balboa a verlo", consideró el galeno.

Siguiendo este punto, el médico ironizó sobre la actitud de la población con los estamentos de seguridad, que terminan agredidos cuando intentan controlar la situación.

"Hagamos fiestas, 'parking' y si viene la policía gritamos Derechos Humanos. Y le entramos a puñete, palo, varilla y bala. Total, si para los policías no cuentan sus derechos humanos", expuso.

Ante esta situación, el profesional de la salud recordó que la situación no solo es culpa del Gobierno, sino que la población tiene una gran responsabilidad.

"Ahora se asustan por el contagio y los decesos, ¡ah! No es culpa de nadie, solo del gobierno. ¡Qué comodidad! Pero aún están a tiempo de pensar en Panamá y evitar más contagios y muertes", opinó.

También hizo un llamado a los detractores del gobierno, que a su juicio, pareciera que con tal de seguir criticando no les interesa el virus.

"Se dijo, se pidió, se rogó y no se hizo caso. 'Nito no me gusta': voy por fuera a rifármela con el virus; no hay transparencia, voy a enfrentar el virus y que se frieguen mis abuelos. Soy oposición al gobierno. Tengo que hacer que fracasen, a contaminar se ha dicho", sentenció Sánchez.