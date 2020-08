Gary Saavedra: ‘Me senté minutos antes sobre el carro bomba del atentado’

Versión impresa

A pocos días de cumplirse 18 años del atentado terrorista en Bali, Indonesia, que acabó con la vida de 202 personas, las trágicas escenas pasan por su mente como cuadros de una película de Hollywood, el surfista Gary Saavedra, literalmente vive para contarlo.

Todavía se me eriza la piel al recordarme de ese atentado perpetrado en el 2002 en Jinbaram, una de las playas más atractivas y turísticas de Kuta, capital de Balí, donde murieron muchas personas y solo fueron unos minutos de diferencia que me salvaron la vida, recuerda el deportista panameño.

“Había un grupo de panameños que fuimos a filmar un documental para el programa Gravedad Cero de la cadena de televisión estadounidense ESPN en ese balneario de Indonesia, donde se dieron tres ataques simultáneos con bombas de parte de la organización terrorista en la zona de Kuta en el 2002”, recuerda.

La mayoría de mis compañeros se habían ido a visitar templos, pero yo me quedé ese día con Ricky Arosemena y recuerdo que fuimos a surfear y después me retiré a descansar, pero más tarde volví a la playa a buscarlos, me senté en un carro cerca del bar donde solíamos ir todas las noches, pero me dio ganas de comerme un helado y a cierta distancia vi la M de Mcdonald's y me fui hacía allá a comer y minutos después explotaron las bombas, relata el deportista panameño.

Estaba llegando al McDonald's, cuando se dio la explosión y la onda expansiva me tiró al piso, me levanté y de inmediato se formó el caos, todos corrían sin rumbo, yo ayudé en lo que pude a socorrer algunos de los heridos, pero de verdad es que fue muy traumatizante ese episodio en mi vida, afirma el excampeón nacional de surf.

“Estuve cerca de morir, esa masacre marcó mi vida; después vi un reportaje en la cadena de televisión Discovery Channel y el auto donde yo me senté tenía uno de los cargamentos de explosivos (C-4) colocados por los terroristas, estuve cerca de la muerte”, asegura Saavedra medallista Panamericano.

“Cuando estuve sentado en el carro bomba, conversé con unos amigos surfistas de otros países, que al final resultaron con cortaduras de vidrios por la explosión de las bombas y ellos dijeron después el panameño tiene que estar muerto, se alegraron después de verme vivo”.

“Mis compañeros de Panamá aparecieron después desesperados buscándome, pero ellos me daban por muerto porque sabían que yo estaba en el área; Dios me dio la oportunidad de volver a vivir, esa marca la llevó en el recuerdo”, afirma el deportista

Gary Saavedra afirma que si la bomba hubiese sido puesta en la noche todos hubieran muerto porque frecuentaban el Sary Club Bar, que fue uno de los objetivos del ataque.

Durante el ataque perpetrados el 12 de octubre de 2002 con bombas de C-4 murieron 202 personas, de las cuales 88 era australianas, 38 indonesios y siete norteamericanos y 209 resultaron con heridas.

En el atentado por el cual se responsabilizó el grupo Jemaah Islamiyat , uno de los brazos del entonces temido grupo terrorista Al Qaida en el Sudeste Asiático y el objetivo era matar a turistas australianos que acostumbraban a pasar vacaciones en ese paradisíaco lugar de Bali.

Posteriormente los responsables del ataque con dos bombas y que afectó a turistas de 21 países, fueron detenidos y condenados.

Un hecho lamentable para la humanidad y que tenía como objetivos a turistas australianos.

