Gerente educativa del ITSE renuncia tras advertir debilitamiento de la autonomía institucional
Según Gómez, experimentó escenarios de tensión y la disposición de vacaciones forzadas, y su separación de hecho, ratificado por el Consejo Directivo del ITSE.
La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, presentó su renuncia al cargo alegando “pérdida de confianza” , así como un debilitamiento de la autonomía académica y administrativa y de la institucionalidad de la entidad.
La exfuncionaria explicó que obtuvo el cargo mediante concurso público de méritos, para el período 2021-2025 y cuyo período fue extendido para el período 2025-2029.
No obstante, el pasado 19 de enero, a pocos días del vencimiento de sus vacaciones se aprobó y publicó en Gaceta Oficial la Carta Magna de esta organización el Estatuto del ITSE incorporando, aun cuando se encontraba ausente y siendo la titular del cargo.
“Esta modificación transforma en la práctica un cargo obtenido mediante concurso de méritos y con período fijo en uno asimilable a la libre designación y remoción, lo que genera preocupaciones relevantes en términos de seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad organizacional e independencia técnica, elementos indispensables para el adecuado ejercicio de la rectoría académica y científica que demanda el ITSE”, sostuvo.
Mencionó que la continuidad y sostenibilidad de un proyecto institucional como el ITSE requieren condiciones de gobernanza claras y predecibles que resguarden los avances alcanzados y eviten riesgos para su coherencia, proyección futura y consolidación institucional.
Pese a su salida, Gómez manifestó la satisfacción de haber contribuido a posicionar al ITSE como un referente nacional, sino también como un modelo de educación superior de ciclo corto con proyección regional, con base en ciencia, tecnología e innovación.
Por su parte, el ITSE agradeció el trabajo realizado por Gómez, así como su compromiso por el desarrollo institucional y con la misión de formar talento técnico especializado para el país.
La institución informó además que continúa operando con normalidad garantizando la continuidad de los procesos académicos, administrativos y de gestión.
