Gerente educativa del ITSE renuncia tras advertir debilitamiento de la autonomía institucional

La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, presentó su renuncia al cargo alegando “pérdida de confianza” , así como un debilitamiento de la autonomía académica y administrativa y de la institucionalidad de la entidad.

Según Gómez, experimentó escenarios de tensión y la disposición de vacaciones forzadas, y su separación de hecho, ratificado por el Consejo Directivo del ITSE.

La exfuncionaria explicó que obtuvo el cargo mediante concurso público de méritos, para el período 2021-2025 y cuyo período fue extendido para el período 2025-2029.

No obstante, el pasado 19 de enero, a pocos días del vencimiento de sus vacaciones se aprobó y publicó en Gaceta Oficial la Carta Magna de esta organización el Estatuto del ITSE incorporando, aun cuando se encontraba ausente y siendo la titular del cargo.

“Esta modificación transforma en la práctica un cargo obtenido mediante concurso de méritos y con período fijo en uno asimilable a la libre designación y remoción, lo que genera preocupaciones relevantes en términos de seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad organizacional e independencia técnica, elementos indispensables para el adecuado ejercicio de la rectoría académica y científica que demanda el ITSE”, sostuvo.

Mencionó que la continuidad y sostenibilidad de un proyecto institucional como el ITSE requieren condiciones de gobernanza claras y predecibles que resguarden los avances alcanzados y eviten riesgos para su coherencia, proyección futura y consolidación institucional.



Pese a su salida, Gómez manifestó la satisfacción de haber contribuido a posicionar al ITSE como un referente nacional, sino también como un modelo de educación superior de ciclo corto con proyección regional, con base en ciencia, tecnología e innovación.

Por su parte, el ITSE agradeció el trabajo realizado por Gómez, así como su compromiso por el desarrollo institucional y con la misión de formar talento técnico especializado para el país.

La institución informó además que continúa operando con normalidad garantizando la continuidad de los procesos académicos, administrativos y de gestión.