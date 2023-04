Grandes firmas señaladas por la comisión de posibles delitos

Las firmas de abogados Morgan & Morgan y Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo y Lee) están siendo señaladas por posibles violaciones a las normas y actuaciones contra la ética. Decuria Group, un holding internacional inmobiliario enfocado en el desarrollo y construcción residencial turística y hotelera, ha presentado querellas penales ante el Ministerio Público alegando tener evidencias suficientes que prueban la comisión de delitos.

Entre las pruebas presentadas, se encuentran auditorías e informes periciales de las firmas contables Mendoza & Mendoza, Moreno & Moreno, la transnacional estadounidense BRG (Berkeley Research Group, por sus siglas en inglés), contadores especializados en banca y varios reconocidos equipos juristas.

La incomodidad con los bufetes de abogados nace a raíz de un conflicto legal entre Decuria Group y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) en Panamá. Durante el año 2016 y tras meses de negociones sobre la restructuración de un crédito interino concedido en el año 2012 para el desarrollo de un proyecto de playa en la zona del Pacífico, las partes llegan a un acuerdo a finales de año. Como condición imprescindible sobre los acuerdos, el banco exige y recibe a través de un fideicomiso de garantías refrendado por la firma Alcogal, propiedades adicionales en garantía por valor de US$6,850,000.00 según avalúo realizado por la auditora certificada Avaistmo. Tras la aprobación de la restructuración por parte del banco, la consecuente novación del crédito y cumplidas todas las condiciones por parte de Decuria, el banco activa al cabo de cinco meses y de manera sorprendente, un proceso ejecutivo a través de la misma firma Alcogal, negando todos los acuerdos previos, embargando y enviando a remate todas las propiedades que formaban parte de la garantía inicial del crédito y reteniendo en su haber las propiedades adicionales entregadas en fideicomiso.

Esta actuación no sólo afectó gravemente a la empresa, sino también a una treintena de clientes que estaban en proceso de escrituración, quienes habían recibido toda la documentación necesaria por parte de la empresa y del banco para la inscripción en Registro Público de las propiedades que jamás pudieron llegar a recibir, habiendo entregado de manera parcial o total los abonos de la compraventa de sus apartamentos.

Desde Decuria Group defienden que tanto el banco como sus abogados eran plenamente conocedores de la situación del crédito y de todos los clientes cuando perpetraron sus actuaciones, dado que el mismo banco seleccionó a una empresa auditora y realizó en las oficinas de Decuria una auditoría previa antes de enviar la aprobación de la restructuración del crédito a principios del 2017. Tras todo lo sucedido y viéndose en una situación crítica, Inversiones Decuria presentó acciones legales contra Scotiabank, donde les señalan por presuntos delitos de estafa agravada, extorsión y asociación ilícita para delinquir.

También aseguran desde Decuria Group que "a los abusos de poder por parte de Scotiabank se le suman las prácticas contra la ética, y a veces contra la ley de las grandes firmas de abogados que las representan".

"Los abogados de Alcogal articularon las artimañas para que la empresa entregara bienes a favor del banco y fueron los mismos ejecutores, tanto de la relación crediticia, como de los acuerdos que fueron firmados e inscritos en Registro Público, a través del fideicomiso de garantías que ellos mismos refrendaron", señaló Decuria. Como consecuencia de lo anterior, una treintena de clientes de la empresa no ha podido escriturar sus propiedades.

Por otro lado, Decuria acusa a la firma Morgan & Morgan de ejercer presión dentro del Ministerio Público y de divulgar información falsa en sus declaraciones ante la fiscalía para que el caso contra el banco fuese archivado.

“Han tratado de asociar a los clientes afectados de la empresa para que, junto con el banco, inicien acciones civiles y penales en su contra sin haber presentado una sola prueba que evidencie actos delictivos por parte de Inversiones Decuria, incitando a la comisión de delito. Los abogados de Morgan & Morgan han ofrecido firmar a todos los clientes afectados, convenios teñidos de calumnia e injuria que no sólo representan falsedad documental dentro del sector financiero, sino que atentan gravemente contra el honor y la reputación de la empresa", detalló Decuria en un comunicado difundido.

Todo el proceso ha sido una odisea para Decuria que, a juicio de su directivo Igor Cortés, ha destruido el honor y la reputación de la compañía en Panamá. Por todo ello, presentaron querellas ante el Ministerio Público en contra de las firmas antes mencionadas por la posible violación a las normas contenidas en el Libro Segundo, Titulo VII, Capitulo III (DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO); Título XII, Capítulo III (CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA).

Cortés llama nuevamente la atención de la ciudadanía para que esté atenta a la continuidad del caso entre Inversiones Decuria VS The Bank of Nova Scotia con la audiencia que se celebra hoy 24 de abril en Plaza Ágora, sala 1, a las 10:30 a.m.