Hospital de Tonosí queda inhabilitado por el sismo; instalarán carpas y construirán nuevo por $30 millones

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó este sábado que el Hospital de Tonosí sufrió daños estructurales totales que lo han dejado inhabilitado, incluyendo la destrucción del área de farmacia y de los medicamentos de cuidado especial, a consecuencia del fuerte sismo de magnitud 7.5 registrado en el país.

Durante una inspección en la zona afectada, el titular del Minsa indicó que la edificación actual ya no puede ser utilizada, por lo que se han tomado medidas de emergencia inmediatas para garantizar la atención médica a los pobladores de la región.

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"El hospital de Tonosí quedó destruido, la parte de farmacia y los medicamentos de cuidado especial también han quedado destruidos. Se han acondicionado áreas para atender a los pacientes", señaló el ministro en TVN Noticia.

Logística de emergencia y llegada de carpas climatizadas

Para suplir la capacidad operativa del centro médico colapsado, el Minsa desplegó un operativo de asistencia humanitaria y sanitaria:

Ya se encuentra en camino una primera carpa de emergencia para ser armada, y se espera la llegada de una segunda estructura equipada con aire acondicionado para resguardar de manera adecuada a los niños y a las mujeres embarazadas.

Las autoridades elaboran un listado completo para atender con urgencia el abastecimiento de insumos médicos y agua potable en el distrito.

El ministro reconoció que existe un déficit de especialistas a nivel nacional, por lo que se evalúa el nombramiento progresivo de médicos y personal de apoyo para reforzar la cobertura en el área de Tonosí.

Pronta construcción de un nuevo hospital definitivo

Ante la pérdida de la infraestructura, Boyd Galindo anunció que el proyecto para un nuevo nosocomio avanza en su fase administrativa y cuenta con una inversión estimada de 28 millones de dólares más el 7% de ITBMS, alcanzando los 30 millones.

El titular del Minsa detalló que en la semana el contrato será refrendado por la Contraloría General de la República para proceder con la entrega de la orden a la empresa ganadora de la licitación.

La construcción del nuevo hospital se realizará de manera paulatina levantando primero una sección para asegurar la continuidad de los servicios, con un tiempo estimado de entrega de 18 meses.

El ministro reportó que se contabilizan múltiples daños en distintos centros de salud de la provincia de Los Santos.

Para finalizar, Boyd Galindo envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la región ante la tensión generada por el movimiento telúrico y las réplicas subsiguientes.

"Hay mucha tensión, mucha aprensión; quiero mandar un mensaje a todos los moradores de que nosotros somos del pensamiento que lo más fuerte pasó. Las réplicas se seguirán dando y serán menores, pero nosotros nos ponemos en la mano de Dios", sentenció.