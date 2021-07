Hospitalizados en Panamá no presentan las variantes nuevas de covid-19

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Leonardo Labrador, descartó que las hospitalizaciones actuales sean a causa de las nuevas variantes de covid-19.

Según Labrador, la secuenciación genómica realizada muestra que los ingresados en los nosocomios tienen las variantes iniciales.

"Estábamos preocupados por eso en su momento, pero no hemos dejado de hacer secuenciación genómica. Hemos detectado circulando la variante alfa y gamma. Pero cuando secuenciamos a los hospitalizados no hemos estado encontrando grandes proporciones de esas variantes. No podemos decir que las hospitalizaciones están ocurriendo por esas variantes", explicó Labrador.

El galeno reiteró que hay dos grupos etarios mayormente afectados por la ola actual, los de 40 a 59 años y los de 30 a 40.

En el grupo de 60 años hacia adelante, Labrador recalcó que es importante inmunizarse porque las personas de esta edad que están falleciendo no estaban inoculadas.

Labrador precisó que la capacidad hospitalaria se mantiene estable, a pesar de que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de coronavirus.

El funcionario dijo que en ciertas zonas del país, como en Azuero, sí aumentó un poco la capacidad hospitalaria, sin embargo, ya se han tomado las medidas necesarias.

En cuanto a la cuarentena que regirá en ciertos distritos, Labrador mencionó que si las áreas integran otros tramos más extensos, como la carretera Interamericana (el caso de San Carlos), las personas pueden desplazarse, pero no pueden detenerse o hacer visitas en esos puntos.

Panamá registra 13,684 casos activos de coronavirus. Ayer la cifra de positivos nuevos fue de 1,225, con 12 fallecidos.

