Jiseth Córdoba representó a Panamá en misión internacional de mujeres líderes locales en Madrid

La representante del corregimiento de La Enea, en la provincia de Los Santos, Jiseth Córdoba, representó a Panamá en la Misión Técnica Internacional “Gobiernos Locales que Transforman: “Alianzas y liderazgos para la igualdad sustantiva”, desarrollada en Madrid, España, donde intercambió experiencias y adquirió conocimientos orientados al fortalecimiento de la gestión pública local, el liderazgo comunitario y la participación ciudadana.

Córdoba fue seleccionada para recibir una beca internacional dentro de la segunda edición del Programa de Mentorías de la Escuela Iberoamericana de Mujeres Líderes Locales, tras un proceso competitivo que reunió a participantes de distintos países de Iberoamérica. Su designación la convirtió en la única representante de Panamá en esta misión académica y de intercambio institucional.

La iniciativa, organizada por la Escuela Iberoamericana de Mujeres Líderes Locales, impulsada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con el respaldo de organismos internacionales, reunió a autoridades locales, especialistas y lideresas de la región para analizar estrategias de gobernanza, desarrollo territorial e igualdad de oportunidades.

Durante el programa, la representante panameña participó en conferencias, talleres especializados, mesas de trabajo y visitas técnicas centradas en liderazgo democrático, gobernanza colaborativa, negociación política, cooperación internacional y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

Uno de los momentos más relevantes de la misión fue su participación como panelista en la mesa de diálogo “Alianzas institucionales para avanzar en igualdad”, donde compartió experiencias sobre el trabajo comunitario que desarrolla en Panamá y las oportunidades que ofrecen las alianzas entre gobiernos, organizaciones y ciudadanía para generar transformaciones sostenibles.

“Representar a Panamá en este espacio internacional ha sido un honor y una gran responsabilidad. “Esta experiencia me permite regresar con nuevas herramientas, conocimientos y contactos que pueden contribuir al fortalecimiento de iniciativas comunitarias y al desarrollo de proyectos que beneficien a nuestras comunidades”, expresó Córdoba.

A su regreso al país, la líder comunitaria proyecta aplicar los conocimientos adquiridos en áreas como participación ciudadana, liderazgo local, autogestión comunitaria y articulación de alianzas estratégicas, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades en los territorios y a la promoción de modelos de desarrollo más inclusivos.

Su participación posiciona a Panamá en espacios internacionales de intercambio de buenas prácticas y evidencia el papel que desempeñan los liderazgos locales en la construcción de comunidades más organizadas, participativas y preparadas para afrontar los desafíos del desarrollo.