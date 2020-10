Jorge Jurado: 'Antes de iniciarme como chef era vago, rebelde y me fui de la casa de mi abuela y de la de mi padre'

Jorge Jurado, oriundo de Bambito, Tierras Altas, Chiriquí, admite que su carrera como chef nunca fue planificada y llegó de forma accidental porque era un "vago" que se dedicaba a jugar baloncesto y otros deportes en un pequeño piso de cemento en Paso Ancho.

Versión impresa

"Yo era un vago, me había ido de la casa de mi abuela y después de la de mi padre y no tenía pensado estudiar ninguna profesión, pero mi amigo Raúl Montenegro, quién era chef en el hotel Bambito llegaba a la cancha y me dijo un día que tenía un trabajo para mí como lavaplatos y acepté", asegura Jorge Jurado.

Jorge Jurado dice que una de las cosas que más le impresionó fue cuando abrió la nevera de la cocina del hotel Bambito y había unas 14 variedades de helados y pensó aquí me quedo y de esta forma inició sus pininos en el arte culinario donde pudo aprender de muchos compañeros en Tierras Altas.

"Nunca estudié la carrera de chef, pero soy una persona que le gusta leer bastante y en la vida no hay límites, todos los días se aprende más y todo lo que he logrado ha sido por determinación propia", afirma Jorge Jurado.

Jorge Jurado entró a laborar en el hotel Bambito cuando tenía apenas 15 años de edad en 1986 y todavía recuerda ese aroma a fresa de la cocina y la música a través de la emisora Omega Stereo en los programas del DJ Víctor David. "Mientras hacíamos nuestro trabajo cantábamos y bailábamos, me gusta mucho el rock".

"Hacer panes me mata, es una de las cosas que más fascina", afirma el chef Jorge Jurado, y relata que le trae muchos recuerdos de su abuelita en Bambito que utilizaba pailas y un pedazo de hoja de zinc para hornear en fogón. "Me daba un pedazo de pan y yo era feliz, me lo iba a comer sobre una piedra en el patio. Otra cosa que me gustaba que hacía ella eran las tortillas asadas, siempre molía maíz unas dos veces a la semana".

Hoy un chef se vale de muchos ingredientes para hacer sus platos, sin embargo, Jorge Jurado cuando niño no le gustaba, ni comía cebolla, porque sentía que olía como ácido de batería, tampoco le gustaba el repollo y el olor a sopa lipton le provocaba vomitar y asegura que no podía ni verla. También fue claro en decir que la carne que más le gusta es la de cordero.

A los 19 años, Jorge Jurado, con algo de experiencia culinaria obtenida en el hotel Bambito, decide emprender su viaje a la ciudad capital para trabajar en la isla Contadora, donde poco a poco fue ganando terreno hasta convertirse en uno de los baluartes de la cocina panameña e internacional.

Durante varias temporadas ha sido asesor del programa Top Chef de Telemetro donde ha compartido con grandes chef del país, concurso que en los últimos años ha calado en la audiencia nacional y que refleja la cara del arte culinario que a su juicio es uno de los más ricos.

Si a Jorge Jurado le tocara eliminar un ingrediente de la cocina, no dudaría descartar el usos de la azúcar, la cual considera terriblemente dañina para el organismo y está matando a mucha gente.

También recordó durante una (live) hecho desde su cuenta de instagram, dedicado a Tierras Altas, que la combinación más loca que ha hecho en la cocina fue un pudín de chocolate con queso azul, caramelo y sal.

Otros artes

Jorge Jurado lleva el arte y la creatividad en la sangre y al ver que algunos cuchillos de cocina eran muy caros para él, porque cuestan entre 900 y 1,000 dólares, decidió emprender su propia fábrica de cuchillos para todo tipo de uso. Forjando y tallando metales, también invierte parte de su tiempo el experimentado chef.

VEA TAMBIÉN: Sismos, impredecibles fenómenos naturales que están latentes en Panamá

Pero hay otras pasiones para Jorge Jurado y es hacer esculturas en maderas. Primero hacía las figuras de hielo para decorar banquetes en hoteles, pero después se dijo yo puedo hacer estar figuras en madera, solo tengo que cambiar las herramientas y así lo hizo con mucho éxito.

Jorge Jurado, estudió en el Colegio Secundario de Volcán y otra de sus grandes pasiones es la lectura que le ayuda en su formación en el arte culinario.