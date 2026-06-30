Marta Linares de Martinelli despide a Bruno: 'Ojalá alguna clínica u hospital lo honre con su nombre'

La exprimera dama de Panamá, Marta Linares de Martinelli, expresó un emotivo mensaje tras la muerte de Bruno. El perrito falleció el lunes luego de ser atacado por otro can más grande.

Bruno fue uno de los animales más populares del país y símbolo de ternura. Su imagen incluso formó parte de campañas del hospital de mascotas.

En su despedida, Marta Linares destacó que Bruno fue un compañero fiel. También lo describió como inspiración para quienes aman a los animales.

Asimismo, la exprimera dama pidió que algún centro veterinario lleve el nombre de Bruno. Considera que sería una forma de honrar su memoria y legado.

“Ojalá alguna clínica u hospital lo honre con su nombre. Jamás te olvidaremos”, escribió en redes sociales. El mensaje estuvo acompañado de fotografías del perrito.

El recuerdo de Bruno permanecerá en la memoria de quienes lo apreciaron. Su historia refleja el vínculo especial entre las mascotas y las familias panameñas.