Meduca solicita a universidades listado de docentes con diplomados para actualizar registros

Con la finalidad de mantener la actualización y confiabilidad de los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos, el Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, solicitó a universidades e institutos superiores remitir las listas de los educadores que hayan recibido diplomados.

Esos listados, además de los nombres completos de cada docente, deben contener el número de la cédula, la denominación del diplomado, la fecha de emisión y el número de resolución, certificación o documento que respalde dicho diplomado.

Estas universidades o institutos superiores deberán enviar esta información a las direcciones regionales de educación que corresponda, para fortalecer los procesos de verificación académica que realiza el Meduca, lo que permitirá registros actualizados, garantizar la validez de las credenciales académicas, reforzar la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de los procesos de la institución.

La información requerida, que contribuirá a agilizar procesos de validación, reconocimiento y actualización, debe remitirse a los despachos regionales respectivos dentro de los cinco días hábiles siguientes, tras recibir una circular emitida por Recursos Humanos del Meduca con la referida petición.