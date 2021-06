Ministro Luis Sucre explica porqué las vacunas contra la covid-19 aún no se pueden aplicar en el sector privado

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró este martes que la venta en el sector privado de las vacunas contra la covid-19 todavía no está permitida.

Sucre recalcó que a pesar de haber recibido múltiples solicitudes de diferentes empresas, el hecho de que no tengan un registro sanitario lo impide.

"Hasta el momento el Minsa no ha autorizado la entrada de la vacuna de forma privada, ya que no cumplen con los registros sanitarios. A pesar de haber recibido notas de diferentes orígenes, mientras no se cumplan estos requisitos, no podemos autorizar su venta libre", dijo Sucre en conferencia de prensa.

El alto funcionario recordó que la vacunación contra el coronavirus es gratuita en Panamá y solicitó a la población evitar la administración de inmunizadores en otros lugares que no estén aprobados por el Minsa.

"La aplicación de las vacunas contra la covid-19 es completamente gratis. A nadie se le ha cobrado un centavo por aplicarse una vacuna contra este virus. Invitamos a la población a abstenerse de acudir a lugares no autorizados por el Minsa porque implicaría un riesgo para la salud", precisó.

Las declaraciones del galeno se dan en el contexto de una supuesta vacunación clandestina en el sector de Coco del Mar.

En esta línea, puntualizó que el Minsa no autorizó esta jornada de inoculación contra la covid-19. Añadió que colaborarán en todo el proceso para que se esclarezca "el lamentable hecho".

Por otro lado, Sucre pidió cautela a la población ante la cercanía del Día del Padre.

Según el ministro, es importante que la ciudadanía no baje la guardia y evite aglomeraciones para que los casos no sigan en ascenso.

#PanamáMetro | La región de Salud se mantiene realizando operativos nocturnos con el fin de verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad en establecimientos de interés sanitario. ¡No bajemos la guardia! pic.twitter.com/GurpipemEG— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 8, 2021

