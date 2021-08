Ministro Luis Sucre: 'No podemos decir ya que no hay una variante delta en el país'

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, manifestó este miércoles que se han detectado 15 personas con la variante delta en el aeropuerto de Tocumen, sin embargo, se han logrado aislar a tiempo para evitar una transmisión comunitaria.

No obstante, el titular de la cartera de salud no descarta que esta variante ya circule en el país y no se haya detectado.

"No podemos decir que ya no hay una variante delta en el país, lo que podemos decir es que no la hemos captado. Hay posibilidad que alguna se haya colado", dijo Sucre a TVN Noticias.

En esta línea, el alto funcionario admitió que si la delta circula en el país "podría complicar las cosas". Agregó que sería irresponsable, ante este panorama, decir cuándo las medidas de restricción llegarán a su fin.

El jefe del Minsa, en tanto, recordó que la vacuna no impide el contagio, pero destacó que las complicaciones son muy pequeñas en las personas inmunizadas.

Sucre mencionó que se analizan establecer áreas libres de covid y zonas para los no vacunados en ciertos establecimientos.

En el caso de las islas que ya no tendrán medidas de restricción, los viajeros deberán estar vacunados o en tal caso llevar una prueba negativa de covid-19.

"Esto solo es con la intención de cuidar a las comunidades. Hay que ser solidarios con las personas que allí viven", comentó.

El galeno admitió que el país necesita abrir todo en algún momento determinado, pero respetando la salud de los demás.

Con el fin de fortalecer el proceso de vacunación contra el #COVID19, la Asociación Panameña de Hospitales Privados se unen a la operación #PanavaC19, a partir del 9 de agosto también se estará inmunizando en los hospitales seleccionados, con previa cita generada. pic.twitter.com/1LelRQobqV— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) August 4, 2021

