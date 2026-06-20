Minsa incorpora a 27 nuevos odontólogos al sistema público tras culminar su internado institucional

Un total de 27 nuevos profesionales de la odontología culminaron de manera satisfactoria su periodo reglamentario de internado institucional, un requisito académico y legal indispensable para la obtención de la idoneidad profesional y el posterior ejercicio de la medicina bucal en la República de Panamá. El acto protocolar fue celebrado en el Auditorio del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

Durante el desarrollo de la ceremonia formal, el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, enfatizó la importancia estratégica de robustecer de forma continua el recurso humano especializado en la rama de la odontología.

Según el funcionario, la incorporación de estos profesionales permitirá ampliar el espectro de acceso directo de la población a los servicios de salud bucal, además de inyectar dinamismo a las campañas comunitarias de promoción de hábitos saludables y prevención de patologías crónicas que la entidad ejecuta en el territorio nacional.

Los 27 médicos idóneos, egresados de diversas facultades universitarias del país, serán integrados a los planes operativos del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Son 27 nuevos odontólogos que culminaron su internado y que se incorporarán a las actividades de promoción y fortalecimiento de la salud bucal de la población", manifestó Zambrano Chang, destacando que el trabajo articulado entre ambas instituciones de seguridad social busca garantizar una mayor cobertura de servicios en las provincias y comarcas.

Por su parte, la jefa nacional de Docencia, Formación y Capacitación del Minsa, Mayra Abood, confirmó que el grupo de odontólogos cumplió con las evaluaciones técnicas correspondientes, quedando formalmente habilitados para ingresar a la plantilla del sistema de salud pública o ejercer en la práctica privada.

“Ellos ya pueden incorporarse al sistema de salud. Hoy celebramos la culminación de una etapa fundamental en su formación profesional y su compromiso con la salud de los panameños”, expresó la jefa de docencia.

Al evento asistieron altas autoridades del sector salud, directores de docencia médica, asesores clínicos, así como familiares de los graduandos, quienes reconocieron la dedicación y la vocación de servicio de este nuevo contingente de profesionales, cuyo despliegue inicial reforzará la atención primaria y los tratamientos especializados en las diversas instalaciones hospitalarias y centros de salud del país.