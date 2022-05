Minsa reporta 1,359 nuevos casos de covid-19 para este lunes; positividad es de 22.4%

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1,359 nuevos casos de covid-19 para este lunes, que arrojan una positividad de 22.4%.

En las últimas 24 horas se registró una defunción a causa del virus, lo que eleva la suma de fallecidos en Panamá a causa de la covid-19 a 8,194, para una letalidad de 1.0%.

Los corregimientos y distritos con mayor número de casos positivos en las últimas horas son: Chitré, Rufina Alfaro, Juan Díaz, Penonomé y San Francisco.

En Panamá se contabilizan a la fecha 789,830 casos acumulados de la covid-19 y 767,904 personas recuperadas. Se aplicaron 6,080 pruebas nuevas, mientras que los casos activos suman en todo el país 13,732 de los cuales 13,577 están en aislamiento domiciliario y 155 hospitalizados.

Los que están en aislamiento se dividen así: 13,548 en casa y 29 en hoteles. Los hospitalizados se segmentan de la siguiente forma: 136 en sala y 19 en UCI.

Esta semana la Operación PanavaC-19 vacunará en los circuitos 8-1, 1-1, 8-7, 12-3 (Comarca Ngäbe Buglé).

Igualmente, se mantendrá en paralelo la vacunación en todos los centros y policentros del Minsa a nivel nacional y policlínicas de la CSS, al igual que en centros comerciales como Soho Mall, Terminal de Transporte de Albrook, Alta Plaza, Metro Mall y Los Andes Mall.

Paralelamente el informe diario emitido por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que a la fecha en el país se han aplicado 8,106,536 dosis contra la covid-19; de las cuales 3,468,719 primera dosis; 3,084,578 segunda dosis, 11,103 terceras, 2,169 cuartas, 1,530,426 refuerzo 1 y 9,541 refuerzos 2.

Mientras que de las dosis pediátricas a la población entre 5 y 11 años se han aplicado 410,589 dosis.

En tanto que el ministro Luis Francisco Sucre recordó que es obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados.

"No se debe confundir la eliminación de las mascarillas en espacios abiertos, pues en sitios cerrados donde no se garantiza el distanciamiento físico, al igual que en las oficinas o lugares cerrados donde no hay una buena ventilación el uso de la mascarilla es obligatorio", recalcó.

